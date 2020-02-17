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Минсельхозу поручили рассмотреть вопрос об обороте ГМО-продукции
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РИА Новости

Минсельхозу поручили рассмотреть вопрос об обороте ГМО-продукции

14:22 17.02.2020
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© Fotolia / Alex_TrakselЛабораторные тесты с семенами ГМО-злаков
Лабораторные тесты с семенами ГМО-злаков
© Fotolia / Alex_Traksel
Лабораторные тесты с семенами ГМО-злаков. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Правительство РФ поручило Минсельхозу совместно с федеральными органами исполнительной власти рассмотреть рекомендации Совета Федерации по итогам совещания "О национальной системе защиты прав потребителей" в части регулирования производства и оборота ГМО-продукции, сообщил журналистам в понедельник глава аграрного комитета СФ Алексей Майоров.
Сенатор напомнил, что на предыдущем заседании палаты спикер СФ Валентина Матвиенко обратила особое внимание на необходимость координации работ по контролю ввоза и оборота генетически модифицированной продукции (ГМО-продукции) и ускорению разработки необходимых методик для исследований в этой сфере.
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"По итогам прошедшего совещания были подготовлены и направлены дополнительные рекомендации правительству РФ, в том числе в части определения федерального органа исполнительной власти, ответственного за координацию работ, связанных с контролем ГМО-продукции, решения проблемы недостаточной оснащенности лабораторий современным оборудованием для проведения этой работы", - сказал Майоров.
Кроме того, законодатели обратили внимание на необходимость ускорения разработки и утверждения новых методик по выявлению указанной продукции с учетом мирового опыта в целях создания эффективной системы контроля такой продукции. "Правительством РФ дано соответствующее поручение Минсельхозу России и федеральным органам исполнительной власти по реализации рекомендаций комитета СФ по аграрной политике", - отметил парламентарий. По его словам, работа с правительством в целях создания эффективной системы контроля ГМО-продукции будет продолжена.
Сотрудник лаборатории
8 ноября 2019, 03:18РИА Наука
В РФ построят лабораторию для проверки систем по выявлению ГМО-продуктов
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Алексей МайоровВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Правительство РФРоссияЭкономика
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