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Туризм
2020-02-17T13:48+0300
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Эксперты: россияне летают на Бали так же часто, как в Чебоксары
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РИА Новости

Эксперты: россияне летают на Бали так же часто, как в Чебоксары

13:48 17.02.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Туристы на пляже
Бали. Туристы на пляже
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россияне бронировали билеты на Бали так же часто, как в Чебоксары, свидетельствуют данные Aviasales.
Специалисты сервиса проанализировали купленные билеты за последний год и определили 15 самых популярных зарубежных направлений. Их спрос сравним с внутренними маршрутами, но стоимость перелета отличается в разы. Так, россияне летали на Бали столько же, сколько в столицу Чувашии. Но билеты на остров стоят 43 тысячи рублей, а в Чебоксары – в двенадцать раз меньше.
Еще одинаково востребованными оказались такие направления, как Бангкок и Архангельск. Перелет в Таиланд обходился в 28 тысяч, а на русский север – чуть больше пяти тысяч рублей.
Схожими по спросу, но с разницей в цене в три раза стали пары городов Сеул — Ставрополь, Коломбо — Томск, Барселона — Астрахань, Рим — Саратов и Париж — Пермь. Но если перелет за рубеж стоит в среднем от 13 до 30 тысяч рублей, то авиапутешествие по России — от пяти до семи тысяч рублей.
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Разницу в среднем чеке в два раза эксперты отмечают на таких направлениях, как Лиссабон — Ижевск, Стамбул — Казань, Дубай — Оренбург, Будапешт — Элиста и Милан — Владикавказ. При этом спрос во всех парах абсолютно равный.
Еще россияне одинаковое число раз были на Пхукет и во Владивостоке, в Амстердаме и Сыктывкаре, а также в Праге и Челябинске.
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