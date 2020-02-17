Эксперты: россияне летают на Бали так же часто, как в Чебоксары

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россияне бронировали билеты на Бали так же часто, как в Чебоксары, свидетельствуют данные Aviasales.

Специалисты сервиса проанализировали купленные билеты за последний год и определили 15 самых популярных зарубежных направлений. Их спрос сравним с внутренними маршрутами, но стоимость перелета отличается в разы. Так, россияне летали на Бали столько же, сколько в столицу Чувашии. Но билеты на остров стоят 43 тысячи рублей, а в Чебоксары – в двенадцать раз меньше.

Еще одинаково востребованными оказались такие направления, как Бангкок и Архангельск. Перелет в Таиланд обходился в 28 тысяч, а на русский север – чуть больше пяти тысяч рублей.

Схожими по спросу, но с разницей в цене в три раза стали пары городов Сеул — Ставрополь, Коломбо — Томск, Барселона — Астрахань, Рим — Саратов и Париж — Пермь. Но если перелет за рубеж стоит в среднем от 13 до 30 тысяч рублей, то авиапутешествие по России — от пяти до семи тысяч рублей.

Разницу в среднем чеке в два раза эксперты отмечают на таких направлениях, как Лиссабон — Ижевск, Стамбул — Казань, Дубай — Оренбург, Будапешт — Элиста и Милан — Владикавказ. При этом спрос во всех парах абсолютно равный.