Посла Турции вызвали в МИД Индии из-за заявлений Эрдогана

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Турции в связи с заявлениями президента Тайипа Эрдогана во время его недавнего визита в Исламабад, сообщил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Равиш Кумар.

"Индия выступила с решительным демаршем в адрес Турции в связи с замечаниями президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана по индийской союзной территории Джамму и Кашмир во время его визита в Исламабад. Эти замечания не отражают ни понимания истории, ни сути дипломатии. Они искажают события прошлого, чтобы продвинуть взгляд на настоящее. Индия выступила с решительным демаршем против турецкого правительства. Этот недавний эпизод является лишь еще одним примером вмешательства Турции во внутренние дела других стран", - сказал Кумар.

Он отметил, что Дели отвергает "неоднократные попытки Турции оправдать трансграничный терроризм, столь откровенно практикуемый Пакистаном".

В связи с заявлениями президента Турции посол в Нью-Дели был вызван в МИД Индии.

В пятницу Эрдоган прибыл с двухдневным визитом в Пакистан. Выступая на заседании парламента Пакистана, турецкий лидер сравнил "борьбу" кашмирцев с борьбой своей страны в Первой мировой войне против иностранного господства. Глава Турции также заявил, что Анкара поддержит Пакистан в его усилиях по выходу из "серого списка" группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая собирается на этой неделе в Париже.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.