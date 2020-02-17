Посла Турции вызвали в МИД Индии из-за заявлений Эрдогана

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Турции в связи с заявлениями президента Тайипа Эрдогана во время его недавнего визита в Исламабад, сообщил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Равиш Кумар.
"Индия выступила с решительным демаршем в адрес Турции в связи с замечаниями президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана по индийской союзной территории Джамму и Кашмир во время его визита в Исламабад. Эти замечания не отражают ни понимания истории, ни сути дипломатии. Они искажают события прошлого, чтобы продвинуть взгляд на настоящее. Индия выступила с решительным демаршем против турецкого правительства. Этот недавний эпизод является лишь еще одним примером вмешательства Турции во внутренние дела других стран", - сказал Кумар.
Он отметил, что Дели отвергает "неоднократные попытки Турции оправдать трансграничный терроризм, столь откровенно практикуемый Пакистаном".
В связи с заявлениями президента Турции посол в Нью-Дели был вызван в МИД Индии.
В пятницу Эрдоган прибыл с двухдневным визитом в Пакистан. Выступая на заседании парламента Пакистана, турецкий лидер сравнил "борьбу" кашмирцев с борьбой своей страны в Первой мировой войне против иностранного господства. Глава Турции также заявил, что Анкара поддержит Пакистан в его усилиях по выходу из "серого списка" группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая собирается на этой неделе в Париже.
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Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.