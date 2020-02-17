Олега Войтенко освободили от должности замминистра цифрового развития

"Освободить Войтенко Олега Владимировича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Войтенко занимал эту должность с 2018 года. До назначения в Минкомсвязь, он занимал пост первого заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ.

В конце января 2020 года сменился глава Минкомсвязи - им стал Максут Шадаев , до этого работавший вице-президентом "Ростелекома" по цифровым платформам, гендиректором "дочки" оператора - системного интегратора "РТ Лабс".

В начале февраля Шадаев отмечал, что планирует точечные изменения в руководстве министерства. После своего прихода в Минкомсвязь новый министр назначил нового заместителя - Людмилу Бокову, которая ранее занимала пост первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Бокова стала девятым замминистра в Минкомсвязи. Кроме того, замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра.