Олега Войтенко освободили от должности замминистра цифрового развития

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заместитель главы Минкомсвязи РФ Олег Войтенко, курировавший почтовую отрасль, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Войтенко Олега Владимировича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
Войтенко занимал эту должность с 2018 года. До назначения в Минкомсвязь, он занимал пост первого заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ.
В конце января 2020 года сменился глава Минкомсвязи - им стал Максут Шадаев, до этого работавший вице-президентом "Ростелекома" по цифровым платформам, гендиректором "дочки" оператора - системного интегратора "РТ Лабс".
В начале февраля Шадаев отмечал, что планирует точечные изменения в руководстве министерства. После своего прихода в Минкомсвязь новый министр назначил нового заместителя - Людмилу Бокову, которая ранее занимала пост первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Бокова стала девятым замминистра в Минкомсвязи. Кроме того, замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра.
Также в начале февраля совет директоров "Почты России" рассмотрел вопрос о смене гендиректора, главой компании сроком на 5 лет был назначен бывший вице-премьер РФ Максим Акимов.