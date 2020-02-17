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Служба доставки извинилась за картинку с "Родиной-матерью" с лимоном
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РИА Новости

Служба доставки извинилась за картинку с "Родиной-матерью" с лимоном

12:06 17.02.2020 (обновлено: 12:07 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСкульптура "Родина-мать зовет!"
Скульптура Родина-мать зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Скульптура "Родина-мать зовет!". Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Служба доставки "Сбермаркет" извинилась за размещение некорректного коллажа с изображением в Instagram монумента "Родина-мать зовёт!" с лимоном в руке.

"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там отметили, что картинка была размещена подрядчиком без согласования, и анонс был удален как не соответствующий политики компании.

"Сбермаркет" поблагодарил своих подписчиков и общественность за то, что обратили внимание на ситуацию.
Ранее СМИ сообщали, что служба доставки "Сбермаркет" разместила в Instagram сообщение о том, что в Волгограде запущена доставка из одного из магазинов, при этом был размещен коллаж, где в руку скульптуре "Родина-мать зовёт!" "вложили" лимон, рядом стоят жирафы с пакетами и жук-навозник. Позже пост был удалён. В УФАС по Волгоградской области РИА Новости сообщали, что некорректную рекламу рассмотрят в понедельник на заседании экспертного совета.
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