Служба доставки извинилась за картинку с "Родиной-матерью" с лимоном

"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram , анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там отметили, что картинка была размещена подрядчиком без согласования, и анонс был удален как не соответствующий политики компании.

Ранее СМИ сообщали, что служба доставки "Сбермаркет" разместила в Instagram сообщение о том, что в Волгограде запущена доставка из одного из магазинов, при этом был размещен коллаж, где в руку скульптуре "Родина-мать зовёт!" "вложили" лимон, рядом стоят жирафы с пакетами и жук-навозник. Позже пост был удалён. В УФАС по Волгоградской области РИА Новости сообщали, что некорректную рекламу рассмотрят в понедельник на заседании экспертного совета.