В ГД призвали использовать соцсети для продвижения исторической правды

"Сохранение и передача наследия Победы невозможно без усилий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Мы должны активно использовать в этой работе средства образования, культуры, стимулировать просветительскую деятельность молодежных общественных объединений. Нужно планомерно поддерживать волонтерское движение, организацию тематических подростковых молодежных лагерей, поездок по местам боевой славы, музеям. Обязательно ярко и творчески использовать современные информационные технологии для продвижения правды, а также социальные сети", - заявил Мельников, открывая круглый стол.