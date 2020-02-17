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В ГД призвали использовать соцсети для продвижения исторической правды
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РИА Новости

В ГД призвали использовать соцсети для продвижения исторической правды

11:46 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В работе по продвижению исторической правды и противодействию попыткам переписать историю необходимо "ярко и творчески" использовать современные информационные технологии, а также социальные сети, считает первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
В понедельник думский Комитет по делам национальностей проводит круглый стол на тему "Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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"Сохранение и передача наследия Победы невозможно без усилий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Мы должны активно использовать в этой работе средства образования, культуры, стимулировать просветительскую деятельность молодежных общественных объединений. Нужно планомерно поддерживать волонтерское движение, организацию тематических подростковых молодежных лагерей, поездок по местам боевой славы, музеям. Обязательно ярко и творчески использовать современные информационные технологии для продвижения правды, а также социальные сети", - заявил Мельников, открывая круглый стол.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФРоссияОбщество
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