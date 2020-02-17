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Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары
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РИА Новости

Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары

11:18 17.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСитуация на месте стрельбы в Калининграде
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 17 фев - РИА Новости. Директор Центрального рынка в Калининграде, рядом с которым в субботу мужчина застрелил семейную пару, отвергает версию о том, что мотивом преступления могла стать конкуренция.
В субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина, которая была беременна, от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали, но позже отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Стрелок пытался свести счеты с жизнью, он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работала следственная группа, следователи-криминалисты СУСК РФ по Калининградской области. Сообщалось, что и убитая семейная пара, и стрелявший торговали на рынке овощами.
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
16 февраля, 16:59
Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку
По информации СУСК, мотивом преступления могли стать личные неприязненные отношения.
"Мы провели свое разбирательство, совершенно исключаем версию о том, что это произошло из-за того, что они не поделили торговое место, убитая семейная пара очень давно его арендует, все закреплено официальными договорами. Человек, который стрелял в них, на рынке просто помогал своей жене, которая торгует как наемный работник в ИП. Точно также мы опровергаем и межнациональную версию. Это, однозначно, серьезный личный конфликт", - сказал РИА Новости директор рынка Сергей Званок.
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
16 февраля, 04:35
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
Он рассказал, что в понедельник состоится заседание союза предпринимателей рынков, на котором участники обсудят меры помощи семье погибших предпринимателей.
Ранее сообщалось, что сын погибшей пары находится с бабушкой, с ним работает психолог. В региональном министерстве соцполитики пообещали, что уже в понедельник с семьей начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над подростком.
Очевидец рассказал о расстреле семьи в Калининграде
16 февраля, 03:31
Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде
0227255
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Расстрел семейной пары в КалининградеКалининградПроисшествия
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