Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары

"Мы провели свое разбирательство, совершенно исключаем версию о том, что это произошло из-за того, что они не поделили торговое место, убитая семейная пара очень давно его арендует, все закреплено официальными договорами. Человек, который стрелял в них, на рынке просто помогал своей жене, которая торгует как наемный работник в ИП. Точно также мы опровергаем и межнациональную версию. Это, однозначно, серьезный личный конфликт", - сказал РИА Новости директор рынка Сергей Званок.