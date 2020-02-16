Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары

"Министр социальной политики Анжелика Майстер сказала, что уже завтра с семьей начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над несовершеннолетним и назначении различных пособий. Кроме того, психолог будет работать с ребенком на постоянной основе", - сообщили в правительстве.