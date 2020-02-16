Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары

КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Власти помогут оформить бабушке документы по опеке над 13-летним сыном убитой в субботу у Центрального рынка в Калининграде семейной пары, сообщили журналистам в региональном правительстве.
В субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали. По данным регионального минздрава, позже его отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Стрелок пытался свести счеты с жизнью, он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работала следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области.
"Министр социальной политики Анжелика Майстер сказала, что уже завтра с семьей начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над несовершеннолетним и назначении различных пособий. Кроме того, психолог будет работать с ребенком на постоянной основе", - сообщили в правительстве.
По словам детского омбудсмена в Калининградской области Ирины Ткаченко, накануне к пострадавшему в больницу приехала бабушка из города Черняховска, и их отпустили домой. Сразу к нему был направлен дежурный психолог из подведомственного учреждения минсоцполитики.
В настоящее время оцепление с места преступления снято, работа рынка идет в обычном режиме. К месту, где работали погибшие супруги, калининградцы несут цветы. Как стало известно, убитая семейная пара, и стрелявший занимались продажей овощей. По версии СУ СК, мотивом преступления была личная неприязнь. Как сообщили РИА Новости очевидцы, убийство могло произойти из-за конкуренции, стрелявший мужчина отличался буйным характером.