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Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары
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РИА Новости

Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары

12:39 16.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСитуация на месте стрельбы в Калининграде
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Власти помогут оформить бабушке документы по опеке над 13-летним сыном убитой в субботу у Центрального рынка в Калининграде семейной пары, сообщили журналистам в региональном правительстве.
В субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали. По данным регионального минздрава, позже его отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Стрелок пытался свести счеты с жизнью, он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работала следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области.
"Министр социальной политики Анжелика Майстер сказала, что уже завтра с семьей начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над несовершеннолетним и назначении различных пособий. Кроме того, психолог будет работать с ребенком на постоянной основе", - сообщили в правительстве.
По словам детского омбудсмена в Калининградской области Ирины Ткаченко, накануне к пострадавшему в больницу приехала бабушка из города Черняховска, и их отпустили домой. Сразу к нему был направлен дежурный психолог из подведомственного учреждения минсоцполитики.
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Вчера, 04:35
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
В настоящее время оцепление с места преступления снято, работа рынка идет в обычном режиме. К месту, где работали погибшие супруги, калининградцы несут цветы. Как стало известно, убитая семейная пара, и стрелявший занимались продажей овощей. По версии СУ СК, мотивом преступления была личная неприязнь. Как сообщили РИА Новости очевидцы, убийство могло произойти из-за конкуренции, стрелявший мужчина отличался буйным характером.
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Расстрел семейной пары в КалининградеЧерняховскКалининградПроисшествия
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