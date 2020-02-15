Застреливший семейную пару в Калининграде мужчина умер в реанимации

КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Мужчина, застреливший семейную пару и ранивший их сына возле Центрального рынка в Калининграде, умер в реанимации, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
"После стрельбы мужчина пытался свести счеты с жизнью, в реанимации он скончался", - сказал Гацко.
Ранее СУ СК России по Калининградской области сообщило, что в субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летний подросток с огнестрельным ранением госпитализирован.