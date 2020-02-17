Русский народный собор призвал принудительно лечить от алкоголизма

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Для решения демографических проблем в Для решения демографических проблем в России нужно принять закон о принудительном лечении от нарко- и алкозависимости, именно такие зависимости родителей ведут к разрушению семей, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС, его главой является патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев

"В логике народосбережения лучше принять закон о принудительном лечении от нарко- и алкозависимости", - заявил Малофеев.

Сравнивая это предложение с законопроектом о семейно-бытовом насилии, он отметил, что проблема - не дети, "которых некоторые призывают забирать из семьи из-за ябед соседей", а зависимость родителей.

"У женщины, например, должна быть возможность сделать звонок, чтобы приехали специалисты, провели освидетельствование и забрали мужа-алкоголика на капельницу или лечение. Ведь именно к разрушению семьи приведет запрет одному из родителей общаться с детьми или отправка мужа в тюрьму, а детей – в детский дом", - отметил он.

В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую также поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки семей с детьми.

Ранее Малофеев выразил надежду, что законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет. Также ВРНС предложил зафиксировать в преамбуле Конституции РФ брака как союза мужчины и женщины - это предложения поддержали представители традиционных российских конфессий.

В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую также поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки семей с детьми.