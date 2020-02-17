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Религия и мировоззрение
2020-02-17T18:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564857394.html
Русский народный собор призвал принудительно лечить от алкоголизма
https://cdn23.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_c24e687e623507510d8af0f30556f2d3.jpg
РИА Новости

Русский народный собор призвал принудительно лечить от алкоголизма

08:46 17.02.2020 (обновлено: 18:31 17.02.2020)
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© Fotolia / Photographee.euМужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
© Fotolia / Photographee.eu
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Для решения демографических проблем в России нужно принять закон о принудительном лечении от нарко- и алкозависимости, именно такие зависимости родителей ведут к разрушению семей, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС, его главой является патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев.
"В логике народосбережения лучше принять закон о принудительном лечении от нарко- и алкозависимости", - заявил Малофеев.
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Сравнивая это предложение с законопроектом о семейно-бытовом насилии, он отметил, что проблема - не дети, "которых некоторые призывают забирать из семьи из-за ябед соседей", а зависимость родителей.
"У женщины, например, должна быть возможность сделать звонок, чтобы приехали специалисты, провели освидетельствование и забрали мужа-алкоголика на капельницу или лечение. Ведь именно к разрушению семьи приведет запрет одному из родителей общаться с детьми или отправка мужа в тюрьму, а детей – в детский дом", - отметил он.
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В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую также поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки семей с детьми.
Читайте полный текст интервью Константина Малофеева >>
Ранее Малофеев выразил надежду, что законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет. Также ВРНС предложил зафиксировать в преамбуле Конституции РФ брака как союза мужчины и женщины - это предложения поддержали представители традиционных российских конфессий.
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В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую также поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки семей с детьми.
Всемирный Русский Народный Собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Религия и мировоззрениеМоскваОбществоВРНСНовости - Религия и мировоззрениеКонстантин МалофеевРоссия
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