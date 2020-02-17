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Религия и мировоззрение
2020-02-17T18:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564856814.html
ВРНС призвал СМИ не собирать хайп, а пропагандировать многодетность
https://cdn23.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:86:2500:1492_1036x0_80_0_0_b11eb1e3ef49a95e3e99bbc46ccad778.jpg
РИА Новости

ВРНС призвал СМИ не собирать хайп, а пропагандировать многодетность

08:24 17.02.2020 (обновлено: 18:31 17.02.2020)
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© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Редакционная политика СМИ должна содержать положения о недопустимости дискредитации семьи, а с телеэкранов - исчезнуть истории про аборты, содержанок и жестокое обращение с детьми, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС, его главой является патриарх Кирилл) Константин Малофеев.
"Требуется изменить работу телеканалов и Фонда кино. Телесериалы, фильмы, клипы — с телеэкранов должно уйти все, что противоречит идеям традиционной семьи и многодетности: реклама содержанок, разводов, абортов. Молодые люди должны видеть здоровые ролевые семейные модели поведения, которые по телевизору демонстрируют известные люди", - сказал Малофеев.
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Он уточнил, что многодетность должна стать модной, а "мать-домохозяйка должна быть в обществе окружена заботой и уважением". "Отношение к ней должно быть не хуже, чем к работающей, ведь для государства и общества она делает очень много, воспитывая детей. Отношение в обществе к отцам тоже должно меняться в лучшую сторону", - подчеркнул представитель ВРНС.
По его словам, для этого "творцам, работающим за государственный счет", нужно ставить задачи, соответствующие госполитике.
"Мы бы хотели, чтобы были внесены изменения в регулирующие отрасль (культуры) документы. Сейчас они не отражают меры поддержки семьи, о которых сказал президент (в послании к Федеральному собранию в январе 2020 года)", - уточнил представитель ВРНС.
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Он подчеркнул, что в редакционной политике СМИ должны быть пункты о том, что нельзя дискредитировать семью. Малофеев привел в пример случаи, когда СМИ "раскручивают историю про девочку, которую мать заперла на балконе или про голодавшего ребенка".
"Что из этого следует? Нужно забрать детей в детские дома, потому что родители не справляются, или читатели должны подумать, что лучше бы она не рожала? Или аудитория просто получит пример жестокого обращения к детям? Мы должны писать об успехах многодетных семей, о том, что, например, мальчик выиграл олимпиаду, а он десятый ребенок в семье. Надо делать что-то другое, а не собирать хайп. Всем понятно, что речь идет о рейтингах, что люди, к сожалению, любят "погорячее", но мы все равно должны стараться", - считает собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Константина Малофеева >>
Ранее в ВРНС предложили зафиксировать в преамбуле Конституции РФ понятие Бога и брака как союза мужчины и женщины - эти предложения поддержали представители традиционных конфессий России.
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую также поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки семей с детьми.
Всемирный Русский Народный Собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Религия и мировоззрениеВРНСНовости - Религия и мировоззрениеКонстантин МалофеевМоскваОбщество
Популярные комментарии
Пусть они редактируют работу своих каналов, а на государственные, а в особенности частные не лезут! Уже во все сферы свое "я" вставляют.
17 февраля, 09:02
agent_anonimus
1400003
Новая инквизиция, да ещё и от имени народа. Я их об этом не просил.
17 февраля, 09:49
iibrovkin
1400001
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