ВРНС призвал СМИ не собирать хайп, а пропагандировать многодетность

"Что из этого следует? Нужно забрать детей в детские дома, потому что родители не справляются, или читатели должны подумать, что лучше бы она не рожала? Или аудитория просто получит пример жестокого обращения к детям? Мы должны писать об успехах многодетных семей, о том, что, например, мальчик выиграл олимпиаду, а он десятый ребенок в семье. Надо делать что-то другое, а не собирать хайп. Всем понятно, что речь идет о рейтингах, что люди, к сожалению, любят "погорячее", но мы все равно должны стараться", - считает собеседник агентства.