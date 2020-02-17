ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В России должны быть проработаны дополнительные меры поддержки работающих многодетных отцов, в том числе освобождение от части налогов и система преференций на работе, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора ( ВРНС , его главой является патриарх Кирилл ) Константин Малофеев.

"Для государства гораздо важнее, чтобы мужья достаточно зарабатывали и содержали большую семью. Это лучше, чем ситуация, когда оба супруга работают за маленькую зарплату. Поэтому меры материального стимулирования отцов должны быть особо проработаны", - сказал Малофеев.

Он отметил, что чаще в обществе говорят о помощи только матери, "как бы программируя мать-одиночку".

"Нужно программировать общество на то, что многодетный неразведенный отец должен получать на работе существенные льготы. Работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам", - уточнил Малофеев.

Для этого он предлагает освободить многодетных отцов от части налогов.

"Работодателю выгодно не платить налог за многодетных: такой сотрудник дешевле. Кроме того, многодетный отец — более стабильный работник: ему семью надо содержать", - считает Малофеев.