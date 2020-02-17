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Религия и мировоззрение
2020-02-17T07:47+0300
https://ria.ru/20200217/1564856209.html
ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
https://cdn21.img.ria.ru/images/149920/19/1499201974_0:167:3184:1958_1036x0_80_0_0_88913197615597bcfc3221e95406f162.jpg
РИА Новости

ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам

07:47 17.02.2020
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© Fotolia / KostiaОтец и сын
Отец и сын
© Fotolia / Kostia
Отец и сын . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В России должны быть проработаны дополнительные меры поддержки работающих многодетных отцов, в том числе освобождение от части налогов и система преференций на работе, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС, его главой является патриарх Кирилл) Константин Малофеев.
"Для государства гораздо важнее, чтобы мужья достаточно зарабатывали и содержали большую семью. Это лучше, чем ситуация, когда оба супруга работают за маленькую зарплату. Поэтому меры материального стимулирования отцов должны быть особо проработаны", - сказал Малофеев.
Он отметил, что чаще в обществе говорят о помощи только матери, "как бы программируя мать-одиночку".
"Нужно программировать общество на то, что многодетный неразведенный отец должен получать на работе существенные льготы. Работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам", - уточнил Малофеев.
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Для этого он предлагает освободить многодетных отцов от части налогов.
"Работодателю выгодно не платить налог за многодетных: такой сотрудник дешевле. Кроме того, многодетный отец — более стабильный работник: ему семью надо содержать", - считает Малофеев.
По его мнению, свой пенсионный фонд родитель четырех-пяти детей создаст дома: "в старости дети ему помогут". К тому же, воспитав детей, он принесет много больше в ВВП страны, чем такой же бездетный работник, добавил представитель ВРНС.
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Религия и мировоззрениеВсемирный русский народный соборВРНСРоссияОбщество
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