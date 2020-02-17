Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
О том, что два президента обсудили Идлиб и Ливию, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
"Президент Трамп выразил обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе в Сирия и поблагодарил президента Эрдогана за усилия Турции по предотвращению гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.
"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Трамп также повторил, что иностранное вмешательство в Ливию только ухудшит ситуацию, говорится в заявлении.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом. В субботу Эрдоган заявил, что Анкара не будет ждать конца февраля, а требует немедленного отхода сирийской армии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
*Террористические группировки, запрещенные в России.