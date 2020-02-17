Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

"Еще предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией. Окончательный ответ узнаете в понедельник, после встречи наших делегаций в Москве. Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях", – отметил Чавушоглу.