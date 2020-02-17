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2020-02-17T02:59+0300
https://ria.ru/20200217/1564853800.html
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
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РИА Новости

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

02:59 17.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россия и Турция продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по сирийскому Идлибу. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Еще предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией. Окончательный ответ узнаете в понедельник, после встречи наших делегаций в Москве. Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях", – отметил Чавушоглу.

Он подчеркнул, что предстоящие контакты России и Турции покажут, потребуется ли странам еще одна встреча.
Как рассказал замглавы МИД России Михаил Богданов, он надеется на то, что переговоры с Турцией окажутся результативными.

"С российской стороны будут углубленные предметные переговоры, – подчеркнул Богданов.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей.
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Присутствие в Идлибе

Как сообщили турецкие СМИ, Анкара настаивает на сохранении наблюдательных пунктов своих войск в Идлибе.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае Анкара пригрозила военным ответом.
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Невыполнение обязательств

Сергей Лавров подчеркнул, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джебхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
Сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными.
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Договоренности по деэскалации обстановки

В мае 2017 года на переговорах в Казахстане Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль сирийских властей. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, до сих пор не контролируется Дамаском.
Большую часть захватили террористы из "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Москва и Анкара в ходе переговоров в Сочи согласовали создание демилитаризованной зоны в Идлибе, где присутствуют более десятка различных формирований.
*Запрещенные в России террористические организации
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Мевлют ЧавушоглуМихаил БогдановСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ТурцииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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