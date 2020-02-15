Лавров рассказал о предстоящих контактах с Турцией по Идлибу

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей, очередные контакты предстоят на следующей неделе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Контакты между Россией и Турцией на уровне экспертов, дипломатов, военных, служб безопасности с целью найти пути выполнения договоренностей по Идлибу", - сказал Ларов, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Очередные контакты состоятся на следующей неделе", - сообщил российский министр.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии