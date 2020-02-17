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2020-02-17T01:58+0300
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Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
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РИА Новости

Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье

01:58 17.02.2020
32027
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Житель Подмосковья Виталий Малахов дал интервью телеканалу "360", в котором рассказал о покончившем с собой соседе.
Ранее СК сообщил, что в воскресенье в комнате общежития в Селятино Наро-Фоминского района мужчина убил жену и покончил с собой на глазах у сына. По предварительной версии, конфликт между супругами произошел на фоне развода.
По словам соседа, мужчина работал грузчиком на местном грузовом терминале, иногда выпивал, но в основном был трезвым. При этом он тяжело переживал разлад в отношениях с женой.

"Когда он развелся, то бегал тут, ныл: вот, Лена, Лена, за что на развод?" – заявил Виталий.

Он отметил, что не слышал ссор между мужчиной и женщиной.
Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, дети покончившего с собой мужчины находятся с бабушкой. Она отметила, что в семье, не состоявшей на учете, пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних.
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Вчера, 16:59
Источник: расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку
35765107
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Ксения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Наро-Фоминский районПроисшествия
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