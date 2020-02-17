Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Житель Подмосковья Виталий Малахов дал интервью телеканалу "360", в котором рассказал о покончившем с собой соседе.
Ранее СК сообщил, что в воскресенье в комнате общежития в Селятино Наро-Фоминского района мужчина убил жену и покончил с собой на глазах у сына. По предварительной версии, конфликт между супругами произошел на фоне развода.
По словам соседа, мужчина работал грузчиком на местном грузовом терминале, иногда выпивал, но в основном был трезвым. При этом он тяжело переживал разлад в отношениях с женой.
"Когда он развелся, то бегал тут, ныл: вот, Лена, Лена, за что на развод?" – заявил Виталий.
Он отметил, что не слышал ссор между мужчиной и женщиной.
Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, дети покончившего с собой мужчины находятся с бабушкой. Она отметила, что в семье, не состоявшей на учете, пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних.