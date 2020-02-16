Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

По словам Врадий, 16 февраля 2020 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в комнате общежития в поселке Селятино Наро-Фоминского района обнаружены тела супругов.

"По предварительным данным следствия, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса", — сказала она, добавив, что в результате мужчина в присутствии сына 2009 года рождения убил супругу, а затем покончил с собой.