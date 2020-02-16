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Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка
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РИА Новости

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

21:50 16.02.2020 (обновлено: 23:54 16.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой в присутствии сына, по предварительным данным, конфликт между супругами произошел на фоне развода, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По словам Врадий, 16 февраля 2020 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в комнате общежития в поселке Селятино Наро-Фоминского района обнаружены тела супругов.
"По предварительным данным следствия, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса", — сказала она, добавив, что в результате мужчина в присутствии сына 2009 года рождения убил супругу, а затем покончил с собой.
Врадий уточнила, что семья является многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 февраля, 23:51
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
74131005521
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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