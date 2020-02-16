Детей покончившего с собой мужчины из Подмосковья отправили к бабушке

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Дети покончившего с собой мужчины из подмосковного села Селятино находятся с бабушкой, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
В воскресенье в комнате общежития в Селятино мужчина убил жену и покончил с собой в присутствии сына, сообщил ранее СК. По предварительным данным, конфликт между супругами произошёл на фоне развода.
"Ужасная трагедия. Все обстоятельства сейчас выясняет следствие. Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей. Сейчас дети находятся с бабушкой" - сказала уполномоченный.
Семья многодетная, в ней пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщила Мишонова. "Будем работать с родственниками, которые смогли бы взять детей под опеку", - сказала она.
На учете семья не состояла, добавила собеседница.