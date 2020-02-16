Детей покончившего с собой мужчины из Подмосковья отправили к бабушке

"Ужасная трагедия. Все обстоятельства сейчас выясняет следствие. Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей. Сейчас дети находятся с бабушкой" - сказала уполномоченный.

Семья многодетная, в ней пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщила Мишонова. "Будем работать с родственниками, которые смогли бы взять детей под опеку", - сказала она.