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Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде
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РИА Новости

Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде

03:31 16.02.2020 (обновлено: 04:03 16.02.2020)
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Жительница Калининграда Елена Савина в интервью телеканалу РЕН ТВ привела слова очевидца стрельбы возле Центрального рынка, в ходе которой погибла семейная пара.
СУСК России по Калининградской области сообщило, что в субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в трех прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали. По данным регионального минздрава, позже его отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Стрелок пытался свести счеты с жизнью и скончался в реанимации.

"Молодой человек (очевидец. – Прим. ред.) рассказал, что услышал выстрел. Этот мужчина (стрелок. – Прим. ред.) стоял, уже убив мужа Даши (погибшая женщина. – Прим. ред.), над телом и стрелял вверх, как будто не подпускал или делал предупредительные выстрелы, чтобы больше никого не убить. Даша кричала: "Помогите!". Очевидец отошел в сторону, потом услышал выстрелы. Он (стрелок) выстрелил в Дашу, потом был еще один выстрел, как бы добивая ее", – рассказала Елена.

Женщина подтвердила, что убитые супруги работали на рынке и занимались продажей "элитных овощей".
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Ранее появилась информация, что у убитой семейной пары и у стрелявшего на рынке был бизнес по продаже овощей, женщина была беременна.
По предварительной версии, мотивом убийства стала личная неприязнь. Возбуждено уголовное дело.
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Расстрел семейной пары в КалининградеСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьРоссияКалининградПроисшествия
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