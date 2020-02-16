Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Жительница Калининграда Елена Савина в интервью телеканалу РЕН ТВ привела слова очевидца стрельбы возле Центрального рынка, в ходе которой погибла семейная пара.
СУСК России по Калининградской области сообщило, что в субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в трех прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали. По данным регионального минздрава, позже его отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Стрелок пытался свести счеты с жизнью и скончался в реанимации.
"Молодой человек (очевидец. – Прим. ред.) рассказал, что услышал выстрел. Этот мужчина (стрелок. – Прим. ред.) стоял, уже убив мужа Даши (погибшая женщина. – Прим. ред.), над телом и стрелял вверх, как будто не подпускал или делал предупредительные выстрелы, чтобы больше никого не убить. Даша кричала: "Помогите!". Очевидец отошел в сторону, потом услышал выстрелы. Он (стрелок) выстрелил в Дашу, потом был еще один выстрел, как бы добивая ее", – рассказала Елена.
Женщина подтвердила, что убитые супруги работали на рынке и занимались продажей "элитных овощей".
Ранее появилась информация, что у убитой семейной пары и у стрелявшего на рынке был бизнес по продаже овощей, женщина была беременна.
По предварительной версии, мотивом убийства стала личная неприязнь. Возбуждено уголовное дело.