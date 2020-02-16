Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде

"Молодой человек (очевидец. – Прим. ред.) рассказал, что услышал выстрел. Этот мужчина (стрелок. – Прим. ред.) стоял, уже убив мужа Даши (погибшая женщина. – Прим. ред.), над телом и стрелял вверх, как будто не подпускал или делал предупредительные выстрелы, чтобы больше никого не убить. Даша кричала: "Помогите!". Очевидец отошел в сторону, потом услышал выстрелы. Он (стрелок) выстрелил в Дашу, потом был еще один выстрел, как бы добивая ее", – рассказала Елена.