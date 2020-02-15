СК назвал мотив убийства семейной пары в Калининграде

По данным СУ СК, 63-летний мужчина, застреливший семейную пару и ранивший их сына возле Центрального рынка в Калининграде, после произошедшего пытался покончить с собой, впоследствии он умер в реанимации. На месте происшествия работает следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.