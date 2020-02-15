СК назвал мотив убийства семейной пары в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Мотивом убийства мужчины и женщины в Калининграде стала личная неприязнь нападавшего, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону Наталья Гацко.
Ранее СУ СК России по Калининградской области сообщило, что в субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летний подросток с огнестрельным ранением госпитализирован.
"Мотивом убийства мужчины и женщины стала личная неприязнь", - сообщила представитель СК.
По данным СУ СК, 63-летний мужчина, застреливший семейную пару и ранивший их сына возле Центрального рынка в Калининграде, после произошедшего пытался покончить с собой, впоследствии он умер в реанимации. На месте происшествия работает следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, у убитой семейной пары был бизнес на рынке, женщина была беременна.