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СК назвал мотив убийства семейной пары в Калининграде
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РИА Новости

СК назвал мотив убийства семейной пары в Калининграде

23:02 15.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Мотивом убийства мужчины и женщины в Калининграде стала личная неприязнь нападавшего, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону Наталья Гацко.
Ранее СУ СК России по Калининградской области сообщило, что в субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летний подросток с огнестрельным ранением госпитализирован.
"Мотивом убийства мужчины и женщины стала личная неприязнь", - сообщила представитель СК.
По данным СУ СК, 63-летний мужчина, застреливший семейную пару и ранивший их сына возле Центрального рынка в Калининграде, после произошедшего пытался покончить с собой, впоследствии он умер в реанимации. На месте происшествия работает следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, у убитой семейной пары был бизнес на рынке, женщина была беременна.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКалининградПроисшествия
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