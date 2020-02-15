Раненного при стрельбе в Калининграде подростка выписали из больницы

"Ребенок был доставлен в Детскую областную больницу и после оказанной медицинской помощи отпущен домой под амбулаторное наблюдение", - сказали в министерстве.

Как сообщили РИА Новости очевидцы, у убитой семейной пары и у стрелявшего на рынке был бизнес по продаже овощей, женщина была беременна.