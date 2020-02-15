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Раненного при стрельбе в Калининграде подростка выписали из больницы
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РИА Новости

Раненного при стрельбе в Калининграде подростка выписали из больницы

23:39 15.02.2020 (обновлено: 23:40 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Подростка, которого ранили при стрельбе у Центрального рынка в Калининграде, где погибли его родители, выпустили из больницы на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Калининградской области.
Ранее СК сообщил, что в субботу вечером на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летнего подростка с госпитализировали. Стрелок пытался свести счеты с жизнью, позже он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело.
"Ребенок был доставлен в Детскую областную больницу и после оказанной медицинской помощи отпущен домой под амбулаторное наблюдение", - сказали в министерстве.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, у убитой семейной пары и у стрелявшего на рынке был бизнес по продаже овощей, женщина была беременна.
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