Раненного при стрельбе в Калининграде подростка выписали из больницы

КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Подростка, которого ранили при стрельбе у Центрального рынка в Калининграде, где погибли его родители, выпустили из больницы на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Калининградской области.
Ранее СК сообщил, что в субботу вечером на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летнего подростка с госпитализировали. Стрелок пытался свести счеты с жизнью, позже он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело.
"Ребенок был доставлен в Детскую областную больницу и после оказанной медицинской помощи отпущен домой под амбулаторное наблюдение", - сказали в министерстве.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, у убитой семейной пары и у стрелявшего на рынке был бизнес по продаже овощей, женщина была беременна.