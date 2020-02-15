Косачев назвал идеи Зеленского о выборах в Крыму "фантомными"

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев назвал идеи президента Украины Владимира Зеленского о местных выборах в Крыму "фантомными".
В субботу Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, "в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также, по его словам, "хотелось бы (провести местные выборы – ред.) и в Крыму".
Косачев отметил, что стремление Зеленского провести выборы в Донбассе вполне похвальное. Однако он напомнил, что выборы там, в соответствии с Минскими соглашениями, должны проводиться после прекращения огня, отвода вооружений, принятия законов Украины об особом статусе этих территорий, реализации амнистии и помилования, освобождения всех заложников, восстановления соцвыплат, конституционной реформы, обсуждения выборов с представителями ДНР и ЛНР - "и только после всего этого там будут проводиться собственно выборы". Он также добавил, что если Зеленский планирует реализовать все это до октября, то "флаг, как говорится, в руки".
"Однако оговорки, которые он сделал там же в Мюнхене, говорят о том, что в его планы все это явно не входит, и он предпочел бы начать с конца. Он говорит о готовности к диалогу с неким "мирным населением" этих территорий, но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины", - написал сенатор на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что если считать Минские соглашения частью международного права, то нужно напомнить, что их подписали тогдашние главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, поэтому не Зеленский должен выбирать, с кем ему вести диалог о выборах, а сами жители непризнанных республик, у которых сейчас есть свои администрации. Сенатор добавил, что Зеленскому можно посоветовать только почитать и исполнять Минские соглашения.
"Ну а по поводу фантомных идей о выборах по украинскому законодательству еще и в Крыму, думаю, комментарии излишни. Ни одна страна в мире не должна определять порядок проведения (выборов - ред.) в других странах. А Крым – другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать", - заключил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".