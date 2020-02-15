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https://ria.ru/20200215/1564818432.html
Зеленский заявил о желании провести "выборы в Крыму"
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РИА Новости

Зеленский заявил о желании провести "выборы в Крыму"

14:27 15.02.2020 (обновлено: 17:07 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму. Трансляция выступления украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности велась на странице его офиса в фейсбуке.
"Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму", — сказал Зеленский.
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При этом политик подчеркнул, что подобный шаг был бы невозможен без политических условий.
"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем вместе с вами", - добавил он.
В начале года глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях "в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью". По мнению дипломата, если в текущем году голосование не состоится, Киеву потребуется искать альтернативу Минским соглашениям. В четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева есть "четкий план" действий, который позволит провести выборы в Донбассе в октябре этого года в соответствии с украинскими законами.
При этом в ДНР отметили, что перед проведением выборов Киеву необходимо выполнить все предшествующие политические пункты комплекса мер. Так, в коммюнике по итогам встречи в "нормандском формате" было четко закреплено обязательство Украины согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, напомнила полпред самопровозглашенной республики в контактной группе Наталья Никонорова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Тогда за воссоединение с Россией высказались более 96 процентов избирателей Республики. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийМюнхенУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Палата номер 6. У них своя реальность. Тут даже лечение не поможет. Ну сумасшедший, что возьмешь.
15 февраля, 14:43
ssggh
217160214
Если бы у Зе была реальная власть, отдал бы простой приказ. А так, филиал 95 квартала на выезде.
15 февраля, 14:32
Супер Марио
189290206
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