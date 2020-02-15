Зеленский заявил о желании провести "выборы в Крыму"

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму . Трансляция выступления украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности велась на странице его офиса в фейсбуке.

"Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму", — сказал Зеленский.

При этом политик подчеркнул, что подобный шаг был бы невозможен без политических условий.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем вместе с вами", - добавил он.

В начале года глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях "в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью". По мнению дипломата, если в текущем году голосование не состоится, Киеву потребуется искать альтернативу Минским соглашениям. В четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева есть "четкий план" действий, который позволит провести выборы в Донбассе в октябре этого года в соответствии с украинскими законами.

При этом в ДНР отметили, что перед проведением выборов Киеву необходимо выполнить все предшествующие политические пункты комплекса мер. Так, в коммюнике по итогам встречи в "нормандском формате" было четко закреплено обязательство Украины согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, напомнила полпред самопровозглашенной республики в контактной группе Наталья Никонорова.