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В Госдуме оценили идею Зеленского о разведении сил в Донбассе
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею Зеленского о разведении сил в Донбассе

19:03 15.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Прекратить войну в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский может "одним росчерком пера", так как ему подконтрольны все три ветви украинской власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Виктор Водолацкий.
Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что намерен закончить войну в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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"Прекратить войну на Донбассе можно одним росчерком пера… Если Зеленский захотел бы мир на Донбассе, он бы его реально уже выполнил, потому что в его руках сегодня и Верховная Рада, и правительство, то есть все три ветви власти подконтрольны одному человеку", - считает Водолацкий.
Депутат заявил, что с января по сегодняшний день было произведено более 500 выстрелов из тяжёлых орудий, минометов по мирному населению Луганска и Донецка, а это свидетельствует, что война продолжается. "С такой риторикой, с такой подачей не то что за пять лет, и за 25 лет там мира не будет", - сказал Водолацкий, отметив, что поведение Украины на Донбассе идет вразрез с заявлениями, которые делает ее президент на международных площадках.
Депутат подчеркнул, что говорить о разведении в Донбассе по секторальному принципу преждевременно, так как Украина не выполняет своих обязательств. "После разведения, которое было так помпезно произведено в Киеве, снова в серую зону зашел "Правый сектор"*. … Поэтому по секторам, по районам, по берегам рек – можно по-разному говорить. Ни "нормандский формат", ни минские соглашения на сегодняшний день Украиной не выполняются", - заключил Водолацкий.
Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что разведение в Донбассе должно проходить по секторальному принципу. По его словам, Украина вскоре сообщит об этой инициативе на встрече в "нормандском формате". В данный момент согласовываются участки новых разведений.
* Организация, запрещенная в России
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеГосдума РФМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийВ мире
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