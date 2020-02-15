Европа давно устала от антироссийских санкций, заявили в Совфеде

"О том, что антироссийские санкции невыгодны для Европы, что Европа от них устала, Макрон говорит не в первый раз, говорят об этом и другие представители ЕС. Да, Россия от них пострадала, но выдержала, а вот ЕС пострадал даже больше", - сказал Джабаров.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.