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Европа давно устала от антироссийских санкций, заявили в Совфеде
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РИА Новости

Европа давно устала от антироссийских санкций, заявили в Совфеде

17:11 15.02.2020 (обновлено: 17:22 15.02.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сенатор Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европа давно устала от антироссийских санкций, страдая от них больше, чем сама Россия, и слова президента Франции Эммануэля Макрона лишнее тому подтверждение, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Макрон, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе.
"О том, что антироссийские санкции невыгодны для Европы, что Европа от них устала, Макрон говорит не в первый раз, говорят об этом и другие представители ЕС. Да, Россия от них пострадала, но выдержала, а вот ЕС пострадал даже больше", - сказал Джабаров.
По его мнению, если в ближайшей перспективе говорить об отмене антироссийских санкций не приходится, то в будущем это неизбежно.
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"Можно рассчитывать, убежден, что рано или поздно американское давление снизится, страны Европы вспомнят о своем суверенитете, своей независимости, и санкции будут отменены", - сказал сенатор.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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