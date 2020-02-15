Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе

"У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России - для результата, который не является слишком позитивным", - сказал Макрон.