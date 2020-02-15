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Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
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РИА Новости

Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе

13:13 15.02.2020 (обновлено: 13:35 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России - для результата, который не является слишком позитивным", - сказал Макрон.

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Эммануэль МакронЕвросоюзФранцияРоссияВ мире
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