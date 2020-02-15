Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T16:35+0300
https://ria.ru/20200215/1564822376.html
В Крыму призвали наказать задержанных украинских браконьеров
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564820810_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_23c953b2f4cb338f6e0eb02e7e9bac19.jpg
РИА Новости

В Крыму призвали наказать задержанных украинских браконьеров

16:35 15.02.2020
2126
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Задержанные у берегов Крыма украинские браконьеры должны ответить перед законом за свои преступные действия, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. При этом капитан судна признал факт незаконного вылова камбалы и подтвердил, что пограничники России не применяли к нему и членам команды меры физического и психологического воздействия.
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
"Они должны ответить по законам Российской Федерации как нарушители государственной границы. Это самые настоящие браконьеры и преступники", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, все подобные факты браконьерства будут пересекаться.
"Наша граница находится на замке. Виновные понесут заслуженное наказание за нарушение государственной границы и наших территориальных вод", - сказал вице-спикер.
Кречет
26 ноября 2019, 12:55
ФСБ и Росгвардия пресекли браконьерский отлов краснокнижных кречетов
8210012
Обсудить 1
Ефим ФиксАзовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
Рекомендуем
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger
Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции
Детская палата
Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
Осень в Крыму
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена
Турецкая военная техника в Сирии
Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник
Шпицберген
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Южные Курилы
Японский эксперт оценил поправки в Конституцию России о территории
Отель Bayerischer Hof, где пройдет Мюнхенская конференция по безопасности
Эксперт прокомментировал план по урегулированию на Украине
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил о желании провести "выборы в Крыму"
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Эксперт указал на недостатки поправки в Конституцию о территории
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния