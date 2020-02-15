В Крыму призвали наказать задержанных украинских браконьеров

Ранее крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. При этом капитан судна признал факт незаконного вылова камбалы и подтвердил, что пограничники России не применяли к нему и членам команды меры физического и психологического воздействия.
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
"Они должны ответить по законам Российской Федерации как нарушители государственной границы. Это самые настоящие браконьеры и преступники", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, все подобные факты браконьерства будут пересекаться.
"Наша граница находится на замке. Виновные понесут заслуженное наказание за нарушение государственной границы и наших территориальных вод", - сказал вице-спикер.
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