В Крыму призвали наказать задержанных украинских браконьеров

© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Задержанные у берегов Задержанные у берегов Крыма украинские браконьеры должны ответить перед законом за свои преступные действия, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном © Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном

"Они должны ответить по законам Российской Федерации как нарушители государственной границы. Это самые настоящие браконьеры и преступники", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, все подобные факты браконьерства будут пересекаться.