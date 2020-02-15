Капитан судна с украинскими браконьерами признался в вылове камбалы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Капитан задержанного в Капитан задержанного в Азовском море украинского судна признал факт незаконного вылова камбалы и подтвердил, что пограничники России не применяли к нему и членам команды меры физического и психологического воздействия.

Браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту задержано в западной части Азовского моря, сообщает крымское погрануправление ФСБ России . В ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова — ставная сеть.

© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном © Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном

Капитан судна ответил отрицательно на вопрос, есть ли у него документы и разрешение на вылов биологических ресурсов.

Он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море, добавив, что не подвергался психологическому и силовому воздействию со стороны пограничников России.