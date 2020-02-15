Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T16:45+0300
https://ria.ru/20200215/1564819875.html
Капитан судна с украинскими браконьерами признался в вылове камбалы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564820805_0:167:1152:815_1036x0_80_0_0_753183ac088ee0d18d6af8f8bcc8ca34.jpg
РИА Новости

Капитан судна с украинскими браконьерами признался в вылове камбалы

15:13 15.02.2020 (обновлено: 16:45 15.02.2020)
44238
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Капитан задержанного в Азовском море украинского судна признал факт незаконного вылова камбалы и подтвердил, что пограничники России не применяли к нему и членам команды меры физического и психологического воздействия.
Браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту задержано в западной части Азовского моря, сообщает крымское погрануправление ФСБ России. В ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова — ставная сеть.
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Капитан судна ответил отрицательно на вопрос, есть ли у него документы и разрешение на вылов биологических ресурсов.
Он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море, добавив, что не подвергался психологическому и силовому воздействию со стороны пограничников России.
Капитан рассказал, что команда его судна занималась выловом камбалы-калкана, рыба была выловлена сетью. Маломерное судно и граждане Украины доставлены в порт Керчи для разбирательства.
Массовый лов красной рыбы
17 декабря 2019, 07:04
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
1721411217
Обсудить 7
Азовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Выпишут символический штраф и свободны.
15 февраля, 15:37
АСАлександр Серов
50210015
Рекомендуем
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger
Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции
Алексей Пушков
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил о желании провести "выборы в Крыму"
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украине полезно вспомнить болезненные уроки пятилетней давности
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский пожал руку зрителю, покинувшему зал в ходе его выступления
Электропоезд Ласточка
Во Владимире умер машинист "Ласточки"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
Турецкая военная техника в Сирии
Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Автомобили полиции
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Дирижер Юрий Башмет на репетиции Гонконгского оркестра китайских национальных инструментов на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Башмет пошутил про маски перед выступлением китайского вокалиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния