Зеленский прокомментировал "12 шагов" по урегулированию на Украине

КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя представленный план по урегулированию на Украине, заявил, что приоритетом для него остается позиция Киева, и отметил, что при разработке плана "можно спросить" украинскую сторону.
На сайте Мюнхенской конференции в пятницу появился план по урегулированию на Украине, однако впоследствии он был удален. В числе авторов документа значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. План включал в себя 12 шагов.
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"В Мюнхене нашли план, как урегулировать войну на востоке Украины. А нас… Это же у нас там война. Просто хочу напомнить, можно спросить нас. В первую очередь приоритет - это наша независимость, наша политика и наше видение урегулирования этой ситуации", - сказал Зеленский.
Украинский президент 14-15 февраля находится в Мюнхене, где у него запланирован ряд встреч.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.