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2020-02-15T02:57+0300
https://ria.ru/20200215/1564808272.html
Украина и Румыния намерены "противостоять" России в Черном море
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РИА Новости

Украина и Румыния намерены "противостоять" России в Черном море

02:57 15.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдыхающие у памятника затопленным кораблям в Севастополе
Отдыхающие у памятника затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для "более эффективного противодействия общим угрозам в черноморском регионе". Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.

Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.

"Это поможет нам более действенно реагировать на общие угрозы в регионе", – отметил министр.

По его словам, украинская сторона предложила Бухаресту провести совместные военные учения и расширить деятельность международного инженерного батальона "Тиса".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 декабря 2019, 14:31
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Загороднюк выразил надежду, что румынская сторона поддержит стремление Украины присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.
Ранее Киев и Тбилиси направили в Международную морскую организацию жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях. Как утверждается на Facebook-странице посольства Украины в Великобритании, этот документ поддержали делегации стран Евросоюза и США.
Владимир Джабаров
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Мюнхенская конференция по безопасностиАндрей ЗагороднюкСитуация на УкраинеЧерное мореАзовское мореМеждународная морская организацияНАТОЕвросоюзМинистерство обороны УкраиныРумынияРоссияСШАГрузияУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Укроцыганский флот-грозная сила)))
15 февраля, 06:58
eeskander.pin
22330001
Нашли с кем противостоять... В НАТО никто Украину принимать не собирается до тех пор, пока она не отвоюет у России Крым. А вот румыны давно присматриваются как прибрать к рукам Одессу... Как государство Украина не интересует ни Европу, ни НАТО. А как плацдарм для размещения войск и вооружений (ПРО, ПВО). Но пока Киев пугает их "российскими войсками" в Донбассе, НАТО не решится на размещение войск. "Российская агрессия" в данном случае только способ отсрочить оккупацию украинской территории войсками НАТО.
15 февраля, 06:02
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