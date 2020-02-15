Украина и Румыния намерены "противостоять" России в Черном море

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для "более эффективного противодействия общим угрозам в черноморском регионе". Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.
Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
"Это поможет нам более действенно реагировать на общие угрозы в регионе", – отметил министр.
По его словам, украинская сторона предложила Бухаресту провести совместные военные учения и расширить деятельность международного инженерного батальона "Тиса".
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Загороднюк выразил надежду, что румынская сторона поддержит стремление Украины присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.
Ранее Киев и Тбилиси направили в Международную морскую организацию жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях. Как утверждается на Facebook-странице посольства Украины в Великобритании, этот документ поддержали делегации стран Евросоюза и США.