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Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
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РИА Новости

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

01:56 18.01.2020 (обновлено: 02:46 18.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЧерное море
Черное море
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Черное море. Архивное фото
КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Как утверждается на Facebook-странице посольства Украины в Великобритании, украино-грузинский документ поддержали делегации стран Евросоюза и США.
Кроме того, сообщается, что Украина выразила "протест в IМО в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива".
В дипмиссии утверждают, что навигационную информацию по безопасности мореплавания якобы должна распространять исключительно украинская радиостанция, расположенная в Бердянске. "Призвали IMO рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации", - говорится в сообщении.
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В ноябре главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции призвали Россию "выполнить свои международные обязательства", обеспечив свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море. Российские парламентарии назвали это заявление русофобским. В частности, депутат крымского парламента Юрий Гемпель отметил, что Россия строго следует всем необходимым правилам.
Международно-правовой статус Азовского моря определен российско-украинским договором, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно этому документу, Азовское море относится к внутренним водам России и Украины. Это означает, что иностранные военные корабли не могут заходить в эти воды без согласия стран, которым они принадлежат.
В 2012 году также было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
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Киев в стратегии нацбезопасности решил "гасить" конфликт с Россией
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Международная морская организацияРоссияГрузияУкраинаВ мире
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