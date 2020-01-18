Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Как утверждается на Facebook -странице посольства Украины в Великобритании, украино-грузинский документ поддержали делегации стран Евросоюза и США.

Кроме того, сообщается, что Украина выразила "протест в IМО в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива".

В дипмиссии утверждают, что навигационную информацию по безопасности мореплавания якобы должна распространять исключительно украинская радиостанция, расположенная в Бердянске. "Призвали IMO рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации", - говорится в сообщении.

В ноябре главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции призвали Россию "выполнить свои международные обязательства", обеспечив свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море . Российские парламентарии назвали это заявление русофобским. В частности, депутат крымского парламента Юрий Гемпель отметил, что Россия строго следует всем необходимым правилам.

Международно-правовой статус Азовского моря определен российско-украинским договором, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно этому документу, Азовское море относится к внутренним водам России и Украины. Это означает, что иностранные военные корабли не могут заходить в эти воды без согласия стран, которым они принадлежат.