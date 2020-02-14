Каратели СС, убившие детей в Ейске, могут стоять за другими расправами

Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года. Архивное фото

Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года

© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Зондеркоманда СС, которая учинила расправу над воспитанниками детского дома в Зондеркоманда СС, которая учинила расправу над воспитанниками детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны , может быть причастна к убийствам пациентов еще как минимум в трех советских больницах для душевнобольных в Ростовской области.

РИА Новости в рамках проекта " Без срока давности " впервые публикует документы о зверствах немцев в этом регионе. Материалы, содержащие 50 листов, удалось собрать при подготовке серии сборников архивных документов ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области".

Документальные свидетельства

В общей сложности нацисты убили более 200 пациентов клиник в Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Во всех этих расправах прослеживается схожий сюжет с убийством воспитанников детского дома в Ейске. В один из дней на пороге больниц появлялись вооруженные солдаты, а с ними пара немецких врачей. Доктора осматривали пациентов, улыбались, общались с больными, медперсонал просили подготовить списки всех постояльцев с диагнозами, после чего уезжали.

На следующий день каратели возвращались. В Ейске и Ростове-на-Дону к зданию подъезжали грузовики с герметичными кузовами, куда грузили людей. В Таганроге и Новочеркасске фашисты действовали менее изощренно — больных расстреливали либо во дворе медучреждений либо вывозили в рощу.

© Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны

В документах приведены показания Прасковьи Волощенко, она в момент захвата больницы в Ростове-на-Дону работала санитаркой. По ее словам, к медучреждению подъехал грузовик, куда немцы приказали грузить людей. Ее солдаты втолкнули в кузов, чтобы принимать пациентов. Женщина сразу почувствовала едкий запах и обратила внимание, что кузов герметичен, а пол горячий и решетчатый. Волощенко отмечала, что каратели очень торопились, поэтому лежачих больных, в основном мужчин, выносили на простынях. Чтобы прохожие не видели, что происходит, расстояние от дверей поликлиники до кузова немцы затянули одеялами. Свидетель отмечает, что, едва выпрыгнув из кузова, она потеряла сознание, так подействовали на нее жара и неприятный запах.

Медработники догадывались, что пациентов, вероятнее всего, убьют, спрашивали, куда их повезли. Но немцы с улыбками отвечали, что "там им будет лучше". А переводчик заключил, что "лучше сразу умереть, чем мучиться годами". Волощенко добавляет, что, по ее оценке, из больницы вывезли 70 человек.

© Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 1 из 3 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 2 из 3 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 3 из 3 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 1 из 3 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 2 из 3 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 3 из 3 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области

По свидетельствам другой санитарки — Антонины Солодовниковой, некоторые пациенты понимали, что их везут убивать, просили о помощи. Главврач же больницы Манукьян вспоминала, что машина, которая приехала к больнице в Ростове-на-Дону, напоминала "душегубки", фигурировавшие в ходе судебных процессов и в Краснодаре по убийству в Ейске. Она также подтвердила, что пациенты на момент погрузки беспокоились и просили о помощи, но, по ее словам, после того как грузовик отъехал от больниц на два-три квартала, люди затихли. "Такое быстрое успокоение беспокойных душевных больных совершенно необычно", — заключает главный врач.

В Таганроге, по свидетельству ординатора больницы, на пороге также появились вооруженные солдаты и врачи. Один из них по фамилии Герц. Он довольно хорошо говорил по-русски, часто переходил на украинский. Ординатор вспоминает, что немцы сгоняли пациентов во двор больницы раздетыми и расстреливали из автоматов. Так убили 34 человека.

© Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 1 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 2 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 3 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 4 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 5 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 1 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 2 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 3 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 4 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 5 из 5 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области

Расправа в больнице в Новочеркасске, по воспоминаниям очевидцев, проходила в два этапа. В первый день немцы стащили с коек десять пациентов, среди которых были девять евреев и белорус. Больных вывезли из больницы и возле одной из рощ расстреляли у противотанкового рва. В другой день немцы убили 85 человек.

В деле содержатся как рукописные, так и машинописные материалы со свидетельствами, как советские медработники пытались спасти хоть часть своих подопечных. Есть и приказы немецких оккупантов о признании недействительными медицинских справок, выданных лечебными учреждениями СССР. Но самые главные документы, которые подкреплены к делу, — это списки убитых и имя немецкого доктора, который руководил процессом расправ, — Герц.

© Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны

Один "доктор"

"Герц был врачом зондеркоманды СС 10А (действовавшей в Ейске). Как раз таки в его обязанности входила ликвидация советских лечебных учреждений и пациентов. С большой вероятностью можно предположить, что он причастен к событиям в Новочеркасске и Ростове", — заявил РИА Новости кандидат исторических наук Антон Аверьянов.

По его данным, Герц фигурировал и в материалах о расправе над воспитанниками детского дома в Ейске. "Не без его участия. Если он и не командовал, то, с учетом того, что курировал все лечебные учреждения на юге страны, скорее всего, тоже был причастен", — говорит ученый.

© Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 1 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 2 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 3 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 4 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 5 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 6 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны 7 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 1 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 2 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 3 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 4 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 5 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 6 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 7 из 7 Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области

В пятницу стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера — бывшего переводчика действовавшей в Ейске зондеркоманды. Подробные материалы об убийстве детдомовцев опубликованы РИА Новости осенью 2019 года. В октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту СК недавно возбудил уголовное дело о геноциде.

Как рассказали ранее РИА Новости в профильном ведомстве Германии, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях по всему миру, там анализируют данные по Ейску и Новгородской области за 1941-1943 годы. По итогам проверки будет решено, открывать ли новое расследование.

© Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны © Фото : ГКУ РО "Государственный архив Ростовской области", ГКУ РО "Центр документации новейшей истории Ростовской области", Комитет по управлению архивным делом Ростовской области Документы об уничтожении больниц в Ростовской области в годы войны