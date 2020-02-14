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Биография Гельмута Оберлендера
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РИА Новости

Биография Гельмута Оберлендера

11:34 14.02.2020 (обновлено: 18:30 14.02.2020)
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Гельмут Оберлендер (Helmut Oberlander) родился 15 февраля 1924 года на Украине в семье немецкого происхождения.
Во время Второй мировой войны после того, как в 1941 году была захвачена его деревня, служил в карательной группе Айнзатцкоманда 10А (Ek10a). В обязанности Оберлендера входили прослушка и перевод советских радиотрансляций, работа переводчиком, охрана военных складов. По оценкам историков, Айнзатцкоманда 10А ответственна за убийства более 20 тысяч человек, в том числе мирных жителей и евреев.
В 1944 году стал гражданином Германии. В 1954 году вместе с супругой Маргарет иммигрировал в Канаду, в провинцию Квебек.
Во время иммиграции Оберлендер не сообщил о своей деятельности в военное время. В Квебеке он работал в строительной сфере, в 1960 году стал гражданином Канады.
В 1995 году сотрудники правоохранительных органов Канады начали расследовать дело Оберлендера и пытаться выяснить, причастен ли он к преступлениям нацистов. В 2000 году суд постановил, что при переезде в Канаду мужчина скрыл информацию о своем участии в Ek10a, что помогло ему получить вид на жительство и гражданство страны.
В 2001 году Оберлендер был лишен гражданства. В 2004 году он сумел добиться восстановления, однако в мае 2007 года его вновь лишили канадского гражданства.
В октябре 2008 года Канадский федеральный суд признал правомочным решение о лишении гражданства. Тогда же заговорили о возможной депортации Оберлендера, однако уже в ноябре того же года Федеральный апелляционный суд вновь восстановил его права.
В 2012 году история повторилась в третий раз. Мужчина снова обжаловал решение суда, в феврале 2016 года его гражданство было восстановлено.
В июле 2017 года Канада в четвертый раз лишила Оберлендера статуса гражданина, заявив, что он был причастен к преступлениям против человечности и внес добровольный и значительный вклад в преступления, совершенные карательной группой.
27 сентября 2018 года Федеральный суд Канады отклонил апелляционную жалобу о возвращении Оберлендеру гражданства.
5 декабря 2019 года Верховный суд Канады окончательно отклонил апелляцию бывшего нацистского переводчика о возвращении ему гражданства. Решение суда означает, что теперь правительство может начать процедуру депортации.
Сам обвиняемый утверждает, что в 17 лет его принудили вступить в ряды нацистов, однако он никогда не разделял их взгляды и не участвовал в убийствах людей. По словам его защитников, мужчина не имел какого-либо ранга, который позволил бы ему воздействовать на подчиненных и раздавать приказы.
14 февраля 2020 стало известно, что следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году. По данным ФСБ, в октябре 1942 года нацисты погрузили более 200 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту 30 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело о геноциде.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Гельмут ОберлендерБез срока давностиВторая мировая война (1939-1945)Справки
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