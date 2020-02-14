Биография Гельмута Оберлендера

Во время Второй мировой войны после того, как в 1941 году была захвачена его деревня, служил в карательной группе Айнзатцкоманда 10А (Ek10a). В обязанности Оберлендера входили прослушка и перевод советских радиотрансляций, работа переводчиком, охрана военных складов. По оценкам историков, Айнзатцкоманда 10А ответственна за убийства более 20 тысяч человек, в том числе мирных жителей и евреев.

В 1944 году стал гражданином Германии. В 1954 году вместе с супругой Маргарет иммигрировал в Канаду, в провинцию Квебек.

Во время иммиграции Оберлендер не сообщил о своей деятельности в военное время. В Квебеке он работал в строительной сфере, в 1960 году стал гражданином Канады.

В 1995 году сотрудники правоохранительных органов Канады начали расследовать дело Оберлендера и пытаться выяснить, причастен ли он к преступлениям нацистов. В 2000 году суд постановил, что при переезде в Канаду мужчина скрыл информацию о своем участии в Ek10a, что помогло ему получить вид на жительство и гражданство страны.

В 2001 году Оберлендер был лишен гражданства. В 2004 году он сумел добиться восстановления, однако в мае 2007 года его вновь лишили канадского гражданства.

В октябре 2008 года Канадский федеральный суд признал правомочным решение о лишении гражданства. Тогда же заговорили о возможной депортации Оберлендера, однако уже в ноябре того же года Федеральный апелляционный суд вновь восстановил его права.

В 2012 году история повторилась в третий раз. Мужчина снова обжаловал решение суда , в феврале 2016 года его гражданство было восстановлено.

В июле 2017 года Канада в четвертый раз лишила Оберлендера статуса гражданина, заявив, что он был причастен к преступлениям против человечности и внес добровольный и значительный вклад в преступления, совершенные карательной группой.

27 сентября 2018 года Федеральный суд Канады отклонил апелляционную жалобу о возвращении Оберлендеру гражданства.

5 декабря 2019 года Верховный суд Канады окончательно отклонил апелляцию бывшего нацистского переводчика о возвращении ему гражданства. Решение суда означает, что теперь правительство может начать процедуру депортации.

Сам обвиняемый утверждает, что в 17 лет его принудили вступить в ряды нацистов, однако он никогда не разделял их взгляды и не участвовал в убийствах людей. По словам его защитников, мужчина не имел какого-либо ранга, который позволил бы ему воздействовать на подчиненных и раздавать приказы.

14 февраля 2020 стало известно, что следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году. По данным ФСБ, в октябре 1942 года нацисты погрузили более 200 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту 30 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело о геноциде