СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Следственный комитет попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера — бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а". Это подразделение, возглавляемое доктором Куртом Кристманом, действовало на Кубани в 1942-1943 годах. На вооружении у зондеркоманды были мобильные газовые камеры, она была причастна не только к массовой казни детей в Ейске, но и к другим преступлениям.

"В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 "а" были задержаны и осуждены, дав признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом", — сообщает следствие.

Оберлендер после войны смог избежать задержания, уехал из Германии и в конце концов получил гражданство Канады. Однако в конце прошлого года его лишили этого гражданства за попытку скрыть службу в зондеркоманде.

В конце октября прошлого года на основе рассекреченных архивных материалов об убийстве детей в Ейске СК возбудил уголовное дело о геноциде. Как подчеркнули в ведомстве, в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности — преступления без срока давности.

Убийство детей в Ейске

В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя эвакуировали детский дом — около 300 сирот и воспитателей. В конце лета 1942-го город оккупировали немецко-фашистские войска.

Девятого октября нацисты погрузили большинство воспитанников детского дома в грузовики и увезли, оставшихся забрали на следующий день. Всех их казнили — тела 214 детей обнаружили в 1943 году, после освобождения города, в районе Широчанского хутора. По данным экспертов, занимавшихся расследованием, детей либо закопали живьем, либо они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.

В октябре прошлого года РИА Новости опубликовало предоставленные управлением ФСБ по Краснодарскому краю документы о казни детдомовцев. Среди них есть список детей: в нем сотни фамилий, даты рождения, места прибытия. Указаны и национальности — русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи, как минимум у двух погибших в этой графе значилось "немец". Исследования братских могил, где захоронены дети, показывают, что большинство из них были инвалидами.

По крайней мере один ребенок при расправе выжил — мальчик, которому тогда было 14-15 лет, работал на подсобном хозяйстве детдома и нацисты его не нашли. Уже потом он вернулся в Крым, его потомки живут там до сих пор.

В Германии материалы об убийстве детей в Ейске изучают в профильном ведомстве, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях по всему миру. По итогам проверки будет решено, открывать ли новое расследование.