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https://ria.ru/20200214/1564687409.html
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
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РИА Новости

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

09:13 14.02.2020 (обновлено: 18:30 14.02.2020)
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Следственный комитет попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера — бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
По данным следствия, Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а". Это подразделение, возглавляемое доктором Куртом Кристманом, действовало на Кубани в 1942-1943 годах. На вооружении у зондеркоманды были мобильные газовые камеры, она была причастна не только к массовой казни детей в Ейске, но и к другим преступлениям.

"В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 "а" были задержаны и осуждены, дав признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом", — сообщает следствие.

Оберлендер после войны смог избежать задержания, уехал из Германии и в конце концов получил гражданство Канады. Однако в конце прошлого года его лишили этого гражданства за попытку скрыть службу в зондеркоманде.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
7 октября 2019, 10:00
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
В конце октября прошлого года на основе рассекреченных архивных материалов об убийстве детей в Ейске СК возбудил уголовное дело о геноциде. Как подчеркнули в ведомстве, в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности — преступления без срока давности.

Убийство детей в Ейске

В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя эвакуировали детский дом — около 300 сирот и воспитателей. В конце лета 1942-го город оккупировали немецко-фашистские войска.
Девятого октября нацисты погрузили большинство воспитанников детского дома в грузовики и увезли, оставшихся забрали на следующий день. Всех их казнили — тела 214 детей обнаружили в 1943 году, после освобождения города, в районе Широчанского хутора. По данным экспертов, занимавшихся расследованием, детей либо закопали живьем, либо они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
30 октября 2019, 18:27
Ветеран призвал назвать поименно виновных в убийстве детей в Ейске
В октябре прошлого года РИА Новости опубликовало предоставленные управлением ФСБ по Краснодарскому краю документы о казни детдомовцев. Среди них есть список детей: в нем сотни фамилий, даты рождения, места прибытия. Указаны и национальности — русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи, как минимум у двух погибших в этой графе значилось "немец". Исследования братских могил, где захоронены дети, показывают, что большинство из них были инвалидами.
По крайней мере один ребенок при расправе выжил — мальчик, которому тогда было 14-15 лет, работал на подсобном хозяйстве детдома и нацисты его не нашли. Уже потом он вернулся в Крым, его потомки живут там до сих пор.
В Германии материалы об убийстве детей в Ейске изучают в профильном ведомстве, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях по всему миру. По итогам проверки будет решено, открывать ли новое расследование.
По словам историков Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова, специальные машины убийства — душегубки — были отлаженной у нацистов тактикой массового уничтожения мирных жителей, которых нацисты считали не достойными жизни.
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Гельмут ОберлендерБез срока давностиСледственный комитет России (СК РФ)КанадаЕйскПроисшествия
Популярные комментарии
Собственно что удивляться - Канада известное прибежище нацистов. Наши западные партнеры, да. Давно пора рассекретить все данные на этих выродков, но боюсь у наших собственных декоммунизаторов сразу шаблоны поедут - уж слишком многие феки про большевиков начнут трещать по швам.
14 февраля, 11:28
Metall King
7100108
Можно, если машина специально модифицирована чтобы выхлопной угар шел прямиком в кузов. Это даже довольно популярный метод суицида, провести шланг от выхлопной трубы в салон, запереться внутри и завести мотор.
14 февраля, 11:00
salazzle
33021902
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