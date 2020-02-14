Партия Порошенко потребовала раскрыть детали визита Зеленского в Оман

КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Украинская оппозиционная партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от главы государства Владимира Зеленского раскрыть подробности визита в Оман и опровергнуть факт встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
Ранее в украинской программе-расследовании "Схема" был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск Зеленский. Журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины. В публикации указывается, что потом Зеленский якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев. Причем возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки, отмечается в публикации. В Кремле назвали враньем сообщения о поездке Патрушева в Оман и встрече там с Зеленским.
"Владимир Зеленский должен немедленно лично раскрыть украинскому обществу все подробности своего тайного визита в Оман. Эта удаленная страна - явно не то место, где происходят случайные встречи. Искреннего ответа на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, особенно важно накануне визита господина Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности", - говорится в заявлении партии, опубликованном в пятницу.
В партии выразили надежду, что Зеленский сможет аргументировано опровергнуть подозрения в секретной встрече с секретарем российского Совбеза, и объяснить, "на каком основании они пользуются общими чартерами".
"Если власть будет и дальше шифровать правду о визите в Оман, как это она делает уже полтора месяца, "Европейская солидарность" потребует создания временной следственной комиссии в Верховной раде Украины", - заявили в политсиле Порошенко.