Партия Порошенко потребовала раскрыть детали визита Зеленского в Оман

"Владимир Зеленский должен немедленно лично раскрыть украинскому обществу все подробности своего тайного визита в Оман. Эта удаленная страна - явно не то место, где происходят случайные встречи. Искреннего ответа на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, особенно важно накануне визита господина Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности", - говорится в заявлении партии, опубликованном в пятницу.