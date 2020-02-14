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Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем
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РИА Новости

Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем

11:35 14.02.2020 (обновлено: 12:38 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Вранье", — заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне в украинской программе-расследовании "Схема" опубликовали материал со ссылками на источники о том, что Патрушев на чартерном самолете якобы летал в Оман, где в то время проводил отпуск Зеленский.
Журналисты напрямую увязали поездку Патрушева с пребыванием в этой стране президента Украины.
В публикации также указывается, что Зеленский якобы вернулся в Киев на том же самолете, на котором прилетел Патрушев.
По сообщениям пресс-службы Зеленского, украинский президент действительно проводил отпуск на побережье Оманского залива, но срочно прервал поездку и вернулся в Киев после крушения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране.
Публикации о встрече с Патрушевым опровергли также в офисе главы украинского государства. Как написал в Facebook его руководитель Андрей Ермак, публикация программы "Схемы" — "ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным предметом для обсуждения".
Вадим Пристайко
10 февраля, 20:21
Пристайко заявил, что Украина и Россия все еще могут сотрудничать
97272045
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Николай ПатрушевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковОманПолитика
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