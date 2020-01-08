Зеленский прервал поездку в Оман из-за авиакатастрофы в Иране

Интернет-издание "Страна.ua" 5 января сообщило, что Зеленский с семьей улетел отдыхать на побережье Оманского залива. Позже пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что глава государства с семьей за свои средства улетел в Оман, там у него запланирован ряд встреч.