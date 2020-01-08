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Зеленский прервал поездку в Оман из-за авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Зеленский прервал поездку в Оман из-за авиакатастрофы в Иране

09:26 08.01.2020 (обновлено: 09:55 08.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский из-за крушения украинского самолета в Тегеране прервал поездку в Оман и возвращается в Киев, сообщила в среду пресс-служба офиса главы украинского государства.
Интернет-издание "Страна.ua" 5 января сообщило, что Зеленский с семьей улетел отдыхать на побережье Оманского залива. Позже пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что глава государства с семьей за свои средства улетел в Оман, там у него запланирован ряд встреч.
"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные Международных авиалиний Украины. Ранее Зеленский выразил соболезнования погибшим при крушении.
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Владимир ЗеленскийТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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