Зеленский прервал поездку в Оман из-за авиакатастрофы в Иране

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский из-за крушения украинского самолета в Тегеране прервал поездку в Оман и возвращается в Киев, сообщила в среду пресс-служба офиса главы украинского государства.
Интернет-издание "Страна.ua" 5 января сообщило, что Зеленский с семьей улетел отдыхать на побережье Оманского залива. Позже пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что глава государства с семьей за свои средства улетел в Оман, там у него запланирован ряд встреч.
"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.
МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные Международных авиалиний Украины. Ранее Зеленский выразил соболезнования погибшим при крушении.