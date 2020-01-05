Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уехал отдыхать на побережье Оманского залива, сообщила Strana.ua.
Портал опубликовал фотографии главы государства на фоне пальм, сделанные, предположительно, утром 5 января.
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"Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны — города Маската", — отмечается в публикации.
По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане, где стоимость президентского люкса составляет четыре тысячи евро за ночь.
В пресс-службе главы государства подтвердили его местонахождение.
"Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", — говорится в официальном сообщении.
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