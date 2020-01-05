Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман

По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане, где стоимость президентского люкса составляет четыре тысячи евро за ночь.

"Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", — говорится в официальном сообщении.