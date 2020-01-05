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Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман
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РИА Новости

Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман

15:00 05.01.2020 (обновлено: 18:01 05.01.2020)
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© Фото : СТРАНА.uaПрезидент Украины Владимир Зеленский в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на побережье Оманского залива
Президент Украины Владимир Зеленский в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на побережье Оманского залива
© Фото : СТРАНА.ua
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уехал отдыхать на побережье Оманского залива, сообщила Strana.ua.
Портал опубликовал фотографии главы государства на фоне пальм, сделанные, предположительно, утром 5 января.
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"Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны — города Маската", — отмечается в публикации.
По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане, где стоимость президентского люкса составляет четыре тысячи евро за ночь.
В пресс-службе главы государства подтвердили его местонахождение.
"Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", — говорится в официальном сообщении.
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ОманВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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Вы слышали что президент Франции, Германии или хотя бы Польши или Испании поехал куда то на курорт в третью страну? - Нет такого не будет, а вот в колонии не залежной президенты это могут, хотя какие они президенты, одного Гос.деп. назначил, второго всем известный персонаж Беня.
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Иван Чай
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Подустал от трудов праведных по сотворению мира.
5 января, 15:02
vvab6
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