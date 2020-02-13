Поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочаровался в нем

"Украину просто убивают. Сознательно. Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга... Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем", – заявил врач.