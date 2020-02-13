Поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочаровался в нем

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Доктор Евгений Комаровский, который во время выборов поддерживал Владимира Зеленского, раскритиковал его деятельность на посту президента Украины. Об этом врач заявил в интервью Дмитрию Гордону.
Среди претензий к главе государства Комаровский назвал целенаправленное обострение языкового вопроса и переписывание истории.
Врач заявил, что результаты работы главы государства вызывают у него "огромную грусть", и что он одобрил бы его решение подать в отставку.
Комаровский также заявил, что Украину убивают ее же граждане, испытывающие ненависть друг к другу.
"Украину просто убивают. Сознательно. Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга... Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем", – заявил врач.