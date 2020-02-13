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2020-02-13T03:38+0300
https://ria.ru/20200213/1564632014.html
Поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочаровался в нем
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РИА Новости

Поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочаровался в нем

03:38 13.02.2020
15844
© Фото предоставлено издательством «ЭКСМО»Педиатр Евгений Комаровский
Педиатр Евгений Комаровский
© Фото предоставлено издательством «ЭКСМО»
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Доктор Евгений Комаровский, который во время выборов поддерживал Владимира Зеленского, раскритиковал его деятельность на посту президента Украины. Об этом врач заявил в интервью Дмитрию Гордону.
Среди претензий к главе государства Комаровский назвал целенаправленное обострение языкового вопроса и переписывание истории.
Врач заявил, что результаты работы главы государства вызывают у него "огромную грусть", и что он одобрил бы его решение подать в отставку.
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Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет" Украине
Комаровский также заявил, что Украину убивают ее же граждане, испытывающие ненависть друг к другу.
"Украину просто убивают. Сознательно. Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга... Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем", – заявил врач.
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Дмитрий ГордонСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
..Разочаровался? А, изначально, зная, что Зеленский клоун и шут, не возникали смутные сомнения, что шута на трон сажать не умно? Как там говорят..каждый народ достоин своего правителя!
13 февраля, 06:48
АААнастасия Абрамова
2050001
Почему его мнение так важно? Там ведь 40 миллионов живёт. Почему "это" тут?
13 февраля, 04:58
Анатолий Булгарин
640206
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