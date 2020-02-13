Бомбардировка Дрездена (1945)

По другим данным, во время первого удара вечером 13 февраля 1945 года 244 британских тяжелых бомбардировщика сбросили 507 тонн фугасных и 374 тонны зажигательных бомб. Во время второго налета ночью, который продолжался полчаса и был в два раза мощнее первого, на город 529 самолетами было сброшено 965 тонн фугасных и свыше 800 тонн зажигательных бомб.
Как свидетельствуют рассекреченные протоколы заседаний Крымской (Ялтинской) конференции, продемонстрированные в документальном фильме режиссера Алексея Денисова "Дрезден. Хроника трагедии" (2006), СССР никогда не просил англо-американских союзников во время Второй мировой войны бомбить Дрезден. О чем действительно просило советское командование, так это о нанесении ударов по железнодорожным узлам Берлина и Лейпцига в связи с тем, что немцы уже перебросили с западного фронта на восточный порядка 20 дивизий и собирались перебросить еще около 30. Именно эта просьба и была вручена в письменном виде иностранным лидерам Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю.
Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.
Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.
Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.
Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.
Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.
Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.
В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.
В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.
Налеты авиации вызвали в Дрездене пожары, которые полыхали несколько суток.
Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.
Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.
Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.
Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.
Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.
Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.
Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.
Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.
Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.
Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.
Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.
Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.
Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.
В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.
Налеты авиации вызвали в Дрездене пожары, которые полыхали несколько суток.
Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.
Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.
Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.
Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.
Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.