Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Мы, конечно, не хотим принизить значение и вклад наших западных союзников в разгром нацизма, но и о таких деяниях нужно помнить - об атомных бомбардировках японских городов, о ковровых бомбардировках целого ряда городов Европы и о других бесчеловечных способах ведения войны", - сказал Нарышкин на проходящем в четверг в МИА "Россия сегодня" первом заседании оргкомитета международного конкурса методических разработок "Уроки Победы".

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония Мира". Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

В феврале 1945 года авиация западных союзников начала бомбардировку Дрездена. Это был самый разрушительный бомбовый удар в Европе за все годы Второй мировой войны. Площадь зоны сплошных разрушений в Дрездене в четыре раза превысила таковую в Нагасаки после ядерной бомбардировки американцами 9 августа 1945 года. На большей части городской застройки разрушения превысили 75-80%. После завершения войны развалины церквей, дворцов и жилых зданий были разобраны и вывезены за город, на месте Дрездена осталась лишь площадка с размеченными границами бывших здесь улиц и зданий. Восстановление центра города заняло 40 лет, остальные части были восстановлены раньше. При этом по сей день ведется восстановление ряда исторических зданий города.