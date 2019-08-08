Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T12:02Z
https://ria.ru/20190808/1557293746.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155729/33/1557293377_0:74:3097:1816_1036x0_80_0_0_e2b66003c45ee9e544449ece9b70bba9.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин

11:29, 8 августа 2019
460
© РИА НовостиХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки
© РИА Новости
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Мы, конечно, не хотим принизить значение и вклад наших западных союзников в разгром нацизма, но и о таких деяниях нужно помнить - об атомных бомбардировках японских городов, о ковровых бомбардировках целого ряда городов Европы и о других бесчеловечных способах ведения войны", - сказал Нарышкин на проходящем в четверг в МИА "Россия сегодня" первом заседании оргкомитета международного конкурса методических разработок "Уроки Победы".

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония Мира". Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
В феврале 1945 года авиация западных союзников начала бомбардировку Дрездена. Это был самый разрушительный бомбовый удар в Европе за все годы Второй мировой войны. Площадь зоны сплошных разрушений в Дрездене в четыре раза превысила таковую в Нагасаки после ядерной бомбардировки американцами 9 августа 1945 года. На большей части городской застройки разрушения превысили 75-80%. После завершения войны развалины церквей, дворцов и жилых зданий были разобраны и вывезены за город, на месте Дрездена осталась лишь площадка с размеченными границами бывших здесь улиц и зданий. Восстановление центра города заняло 40 лет, остальные части были восстановлены раньше. При этом по сей день ведется восстановление ряда исторических зданий города.
Сергей Иванов
8 июля, 09:14
Иванов: советские военные понимали, что пакт с Германией был маневром
Конкурс методических разработок "Уроки Победы", направленный на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, пройдет с 1 сентября 2019 года по 9 мая 2020 года к 75-летию Победы и объявленному президентом России Владимиром Путиным Году памяти и славы. Решение об организации конкурса, инициированного Министерством просвещения РФ, группой компаний "Просвещение" и Российским историческим обществом (РИО), было принято на общем собрании РИО 20 июня. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и методисты из России и стран СНГ.
1500002
Обсудить 2
80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское историческое обществоВторая мировая война (1939-1945)Сергей Нарышкин
Рекомендуем
Советский танк в районе Шарлоттенбурга. Бои за Берлин
РИО проведет за рубежом выставки к 75-летию освобождения Европы от нацизма
РИА
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Эксперт прокомментировал решение Каракаса отменить переговоры с оппозицией
Паспорт гражданина Российской Федерации
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
МИА "Россия сегодня" поддержит конкурс "Уроки Победы"
Лента
новостей
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин призвал стороны конфликта в Киргизии к сдержанности
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Международный конкурс "Уроки Победы" пройдет в новом учебном году
Ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта
В Абхазии оценили события времен грузино-осетинской войны
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" может потратить до 880 миллиардов рублей на новые АЭС, пишут СМИ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Украина не имеет задолженности перед СНГ, заявили в Киеве
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Инициаторы строительства храма в Екатеринбурге готовы вернуть городу сквер
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Пригород Дамаска Дума
Дамаск выступил против соглашения США и Турции по безопасной зоне в Сирии
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Офис компании Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" прокомментировали ситуацию вокруг Apple
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния