Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Мы, конечно, не хотим принизить значение и вклад наших западных союзников в разгром нацизма, но и о таких деяниях нужно помнить - об атомных бомбардировках японских городов, о ковровых бомбардировках целого ряда городов Европы и о других бесчеловечных способах ведения войны", - сказал Нарышкин на проходящем в четверг в МИА "Россия сегодня" первом заседании оргкомитета международного конкурса методических разработок "Уроки Победы".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония Мира". Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
В феврале 1945 года авиация западных союзников начала бомбардировку Дрездена. Это был самый разрушительный бомбовый удар в Европе за все годы Второй мировой войны. Площадь зоны сплошных разрушений в Дрездене в четыре раза превысила таковую в Нагасаки после ядерной бомбардировки американцами 9 августа 1945 года. На большей части городской застройки разрушения превысили 75-80%. После завершения войны развалины церквей, дворцов и жилых зданий были разобраны и вывезены за город, на месте Дрездена осталась лишь площадка с размеченными границами бывших здесь улиц и зданий. Восстановление центра города заняло 40 лет, остальные части были восстановлены раньше. При этом по сей день ведется восстановление ряда исторических зданий города.
Конкурс методических разработок "Уроки Победы", направленный на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, пройдет с 1 сентября 2019 года по 9 мая 2020 года к 75-летию Победы и объявленному президентом России Владимиром Путиным Году памяти и славы. Решение об организации конкурса, инициированного Министерством просвещения РФ, группой компаний "Просвещение" и Российским историческим обществом (РИО), было принято на общем собрании РИО 20 июня. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и методисты из России и стран СНГ.