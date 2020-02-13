Приказано уничтожить: бомбардировка Дрездена в 1945 году

В феврале 1945 года англо-американские ВВС серией налетов практически уничтожили Дрезден, превратив его в руины. Операцию "Удар грома" изначально планировали как разрушение Берлина или Лейпцига, однако позже союзники изменили намерения. Последствия одной из самых страшных бомбардировок XX века — в фотоленте Ria.ru.