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2020-02-13T11:53+0300
https://ria.ru/20200213/1564380297.html
Приказано уничтожить: бомбардировка Дрездена в 1945 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564379670_0:205:3000:1893_1036x0_80_0_0_facd5ec372fb215dd3fc30087b778610.jpg
РИА Новости

Приказано уничтожить: бомбардировка Дрездена в 1945 году

11:53 13.02.2020
80
В феврале 1945 года англо-американские ВВС серией налетов практически уничтожили Дрезден, превратив его в руины. Операцию "Удар грома" изначально планировали как разрушение Берлина или Лейпцига, однако позже союзники изменили намерения. Последствия одной из самых страшных бомбардировок XX века — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Георгий Хомзор

Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.

Руины города Дрездена, пострадавшего от воздушного налета американской авиации
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Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.

© РИА Новости / Георгий Хомзор
© РИА Новости / Елизавета Микулина

Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.

Развалины знаменитой Дрезденской картинной галереи
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Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.

© РИА Новости / Елизавета Микулина
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer /

Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.

Разрушенный Дрезден. Фото из немецких архивов, 1945 год
3 из 10

Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer /
CC BY-SA 3.0 / Deutsche Fotothek‎ /

В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.

Дрезден, 1945 год, вид с ратуши на разрушенный город
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В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.

CC BY-SA 3.0 / Deutsche Fotothek‎ /
CC BY-SA 2.5 / RvM /

Налеты авиации вызвали в Дрездене пожары, которые полыхали несколько суток.

Памятник Фрауэнкирхе. Автор Рольф ван Мелис, июнь 1970
5 из 10

Налеты авиации вызвали в Дрездене пожары, которые полыхали несколько суток.

CC BY-SA 2.5 / RvM /
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-1985-0117-031 /

Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.

Разрушенный оперный театр. Фото из немецких архивов, 1945 год
6 из 10

Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-1985-0117-031 /
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 146-1994-041-07 /

Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.

Вид разрушений. Фото из немецких архивов, 1945 год
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Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 146-1994-041-07 /
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-60015-0002 / Giso Löwe /

Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.

Руины Фрауэнкирхе с фигурой Мартина Лютера
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Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 183-60015-0002 / Giso Löwe /
© РИА Новости / РИА Новости

Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.

Дрезден в 1951 году еще в развалинах после войны
9 из 10

Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.

Развалины Дрездена
10 из 10

Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.

© РИА Новости / РИА Новости
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Вторая мировая война (1939-1945)ДрезденФото
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