Приказано уничтожить: бомбардировка Дрездена в 1945 году

Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.
Ковровая бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны.
Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.
Около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей сбросили на город 3749 тонн бомб.
Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.
Сначала сбрасывали фугасные бомбы, срывающие крыши с домов. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные снаряды, а следом — снова фугасные, чтобы затруднить работу пожарных.
В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.
В результате образовывался огненный смерч, температура в котором достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.
Налеты авиации вызвали в Дрездене пожары, которые полыхали несколько суток.
Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.
Большая часть города была разрушена. Погибли десятки тысяч мирных жителей.
Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.
Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались от ядовитых газов.
Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.
Историки и исследователи Второй мировой войны до сих пор горячо спорят о том, была ли бомбардировка Дрездена оправданной.
Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.
Акция объяснялась необходимостью уничтожить инфраструктуру города, через который могли идти немецкие конвои. Однако многие эксперты считают, что Дрезден играл второстепенную роль с точки зрения боевых действий.
Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.
Ключевой аспект в этой истории — политический. На Дрезден двигалась советская армия, удар по городу был призван продемонстрировать военную мощь западных союзников и запугать советское руководство.