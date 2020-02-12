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Туризм
2020-02-12T13:32+0300
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Российские туристы рассказали, как относятся к зимовкам в Азии
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РИА Новости

Российские туристы рассказали, как относятся к зимовкам в Азии

13:32 12.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
Туристы отдыхают на пляже Таиланда
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Большинство россиян, опрошенных туристическим сервисом, хотели бы поехать на зимовку в Азию, но не могут из-за финансового положения, сообщает Ostrovok.ru.
В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов. Они могли выбирать несколько вариантов ответов.
Большинство опрошенных (36 процентов) никогда не ездили на зимовку в Азию, но мечтают попробовать такой вид отдыха. Столько же признались, что это им не по карману.
Доля респондентов, которые не могут совместить зимовку с работой, оказалась в два раза меньше – 18 процентов.
Еще пять процентов — признались, что не могут поехать на такой срок в Азию по семейным обстоятельствам.
Только шесть процентов респондентов регулярно уезжают в зимние месяцы в азиатские страны.
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Среди тех, кому просто не нравится такая идея, шесть процентов признались, что вообще не любят отдыхать в этом регионе. Еще пять — не хотят проводить зиму в жарком климате. Столько же респондентов — не любят уезжать из дома на слишком долгий срок. Около трех процентов опрошенных считают, что не смогут организовать удаленную работу в таких условиях. Только один процент респондентов рассказали, что зимовать в Азии пробовали, но им не понравилось.
По данным сервиса, самыми популярными азиатскими направлениями для отдыха в период с декабря 2019 года по март 2020 года стали Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Шри-Ланка и Индия.
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