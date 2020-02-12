Российские туристы рассказали, как относятся к зимовкам в Азии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Большинство россиян, опрошенных туристическим сервисом, хотели бы поехать на зимовку в Азию, но не могут из-за финансового положения, сообщает Ostrovok.ru.

В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов. Они могли выбирать несколько вариантов ответов.

Большинство опрошенных (36 процентов) никогда не ездили на зимовку в Азию, но мечтают попробовать такой вид отдыха. Столько же признались, что это им не по карману.

Доля респондентов, которые не могут совместить зимовку с работой, оказалась в два раза меньше – 18 процентов.

Еще пять процентов — признались, что не могут поехать на такой срок в Азию по семейным обстоятельствам.

Только шесть процентов респондентов регулярно уезжают в зимние месяцы в азиатские страны.

Среди тех, кому просто не нравится такая идея, шесть процентов признались, что вообще не любят отдыхать в этом регионе. Еще пять — не хотят проводить зиму в жарком климате. Столько же респондентов — не любят уезжать из дома на слишком долгий срок. Около трех процентов опрошенных считают, что не смогут организовать удаленную работу в таких условиях. Только один процент респондентов рассказали, что зимовать в Азии пробовали, но им не понравилось.