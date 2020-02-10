Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Музыкант и шоумен Сергей Минаев прокомментировал ситуацию с обвинением исполнителя Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес певицы Аллы Пугачевой, заявив, что "больные старые люди что-то друг на друга имеют". Об этом он рассказал в беседе с порталом Nation News.
Ранее певец сообщил, что в прошлом артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы Муромова не показывали по телевизору. Он отметил, что для этого Пугачева "платила деньги своим людям на телевидении", добавив, она "убрала всех".
По мнению музыканта, к словам Муромова следует относиться с пониманием.
"Больные старые люди что-то друг на друга имеют. Пусть они сами объясняют, если неудачно или удачно пошутили. Я не знал, что он там пошутил, в сердцах сказал. Человек уже в возрасте, и надо относиться к этому с пониманием", – считает Минаев.
Накануне музыкальный критик Сергей Соседов назвал заявления Муромова "смешными". Он подчеркнул, что "такая мысль могла возникнуть только в воспаленном мозгу нездорового человека".
Сергей Минаев прославился пародиями на музыкальные хиты эпохи 80-х и 90-х.
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