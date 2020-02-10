Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой

"Больные старые люди что-то друг на друга имеют. Пусть они сами объясняют, если неудачно или удачно пошутили. Я не знал, что он там пошутил, в сердцах сказал. Человек уже в возрасте, и надо относиться к этому с пониманием", – считает Минаев.