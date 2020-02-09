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2020-02-09T01:56+0300
https://ria.ru/20200209/1564446407.html
"Нездоровый человек": критик оценил слова обвинившего Пугачеву певца
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РИА Новости

"Нездоровый человек": критик оценил слова обвинившего Пугачеву певца

01:56 09.02.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов встал на сторону певицы Аллы Пугачевой, которую исполнитель Михаил Муромов обвинил в загубленной карьере. Соседов отметил, что "такая мысль могла возникнуть только в воспаленном мозгу нездорового человека". Свое мнение он высказал в интервью порталу Nation News.
Ранее певец рассказал, что в прошлом артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы Муромова не показывали по телевизору. Он отметил, что для этого Пугачева "платила деньги своим людям на телевидении", добавив, она "убрала всех".
Критик назвал заявления Муромова "смешными". По его словам, певицу саму нередко "вырезали" из эфиров.

"Это глупо считать, что Пугачева загубила чьи-то карьеры. Это просто смешно, как будто она была семи пядей во лбу и злой феей, которая по мановению волшебной палочки могла открывать и закрывать доступ на телевидение", – заявил Соседов.

Он считает, что Пугачева "могла просить знакомых на телеканалах убрать конкурентов из рейтинговых программ". Однако артистка не несет ответственности за принятие подобных решений.

"Она (Пугачева. – Прим. Ред.) никогда не была председателем Гостелерадио, арт-директором радиостанции или программным редактором канала. Она могла по дружбе позвонить на канал и попросить убрать из рейтинговой программы какую-то свистушку. Но тогда ответственность за то, что кто-то был вырезан из программы, лежит на тех, кто это сделал, на программных директорах, но никак не на Пугачевой", – заключил он.

Музыкальный критик подчеркнул, что у примадонны "никогда не было таких полномочий".
В конце прошлого года Соседов выступил с критикой концертов Пугачевой. Он признался, что не рад ее возвращению на сцену. По словам критика, выступления певицы "вызывают у него жалость".
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
31 декабря 2019, 00:54Культура
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Обсудить 15
КультураМихаил МуромовСергей СоседовМузыкаШоу-бизнесГостелерадио СССРАлла ПугачеваРоссия
Популярные комментарии
Музыкальный критик, у этого звания синоним - святой? Или продажный? Чего-то я запутался.
9 февраля, 02:13
Леонид
19120002
Вот как! Могла позвонить и попросить убрать свистушку, но оставалась при этом не при чем?))) Святая непогрешимость! Претендент к канонизации.
9 февраля, 02:18
DIDenis Inkognito
2370001
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