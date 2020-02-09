"Нездоровый человек": критик оценил слова обвинившего Пугачеву певца

"Она (Пугачева. – Прим. Ред.) никогда не была председателем Гостелерадио, арт-директором радиостанции или программным редактором канала. Она могла по дружбе позвонить на канал и попросить убрать из рейтинговой программы какую-то свистушку. Но тогда ответственность за то, что кто-то был вырезан из программы, лежит на тех, кто это сделал, на программных директорах, но никак не на Пугачевой", – заключил он.