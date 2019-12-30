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Культура
2019-12-30T01:44+0300
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"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
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РИА Новости

"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

01:44 30.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
В 2009 году певица объявила о прекращении гастрольной деятельности. В апреле уходящего года в Государственном Кремлевском дворце прошел первый за десять лет сольный концерт "Алла Пугачева. P.S.", который был приурочен к 70-летию артистки.
Кроме того, в начале ноября она выступила в Минске, где получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам.
Соседов отметил, что выступления Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова "вызывают у него жалость".

"Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит. Какой она может дать концерт?" – заявил критик.

По его мнению, артисты "должны показывать себя в лучшей форме". Он добавил, что музыкант "не имеет права выходить на сцену немощным".
Ранее Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.
Певица Алла Пугачева
30 ноября, 00:45Культура
Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
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КультураШоу-бизнесНиколай НосковАлександр ЛукашенкоАлла ПугачеваМинскБелоруссияРоссияСофия Ротару
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