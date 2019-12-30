"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

"Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит. Какой она может дать концерт?" – заявил критик.