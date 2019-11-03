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РИА Новости
Культура

Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

01:13 03.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.
"Вы все знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. И я бы очень хотела, чтобы этот концерт, совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили — думаю, приду. А больше никуда! Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то только в 80", — сказала 70-летняя артистка со сцены на субботнем концерте в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена".
Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило, что Пугачева получила от белорусского президента Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам. Подарки певице вручила руководитель администрации главы государства Наталья Кочанова.
Кроме того, по словам Кочановой, в посольстве республики в Москве артистку ждет награждение орденом Дружбы народов "за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей", который Лукашенко присудил Пугачевой в сентябре.
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
25 апреля, 00:30Культура
Пугачева пообещала "выкинуть сюрприз" к 80-летию
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