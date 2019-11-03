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РИА Новости
Культура

В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко

00:42 03.11.2019 (обновлено: 01:40 03.11.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева вечером в субботу на концерте в Минске получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам, подарки артистке передала руководитель администрации главы государства Наталья Кочанова.
В конце сентября Лукашенко своим указом наградил Пугачеву орденом Дружбы народов, как сообщала пресс-служба белорусского лидера, "за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей".
Как сообщает Sputnik Беларусь, во время концерта от имени белорусского лидера Кочанова поздравила Пугачеву с награждением ее орденом Дружбы народов, а также вручила от президента цветы и изготовленные по специальной технологии конфеты, которые вручаются только первым лицам государств.
"Я передаю его слова искреннего восхищения вашим творчеством и талантом, слова благодарности за доброе отношение к нашей стране и искренние поздравления с высокой государственной наградой", - сказала Кочанова.
Певица Алла Пугачева
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Она пояснила, что президент собирался присутствовать на концерте лично, однако сейчас находится с визитом в ОАЭ.
Орден певице вручат в посольстве Белоруссии в Москве, уточнило агентство.
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КультураАлександр ЛукашенкоАлла ПугачеваБелоруссияРоссияВ мире
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