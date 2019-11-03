В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко

МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Певица Певица Алла Пугачева вечером в субботу на концерте в Минске получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам, подарки артистке передала руководитель администрации главы государства Наталья Кочанова.

В конце сентября Лукашенко своим указом наградил Пугачеву орденом Дружбы народов, как сообщала пресс-служба белорусского лидера, "за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей".

Как сообщает Sputnik Беларусь, во время концерта от имени белорусского лидера Кочанова поздравила Пугачеву с награждением ее орденом Дружбы народов, а также вручила от президента цветы и изготовленные по специальной технологии конфеты, которые вручаются только первым лицам государств.

"Я передаю его слова искреннего восхищения вашим творчеством и талантом, слова благодарности за доброе отношение к нашей стране и искренние поздравления с высокой государственной наградой", - сказала Кочанова.

Она пояснила, что президент собирался присутствовать на концерте лично, однако сейчас находится с визитом в ОАЭ.