Исполнитель песни "Яблоки на снегу" обвинил Пугачеву в срыве карьеры

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Певец Михаил Муромов в интервью "Собеседник.ru” обвинил Аллу Пугачеву в загубленной карьере.
По его словам, в прошлом артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы Муромова не показывали по телевизору.
"Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору, — говорит Муромов. — У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды", — заявил он, добавив, что Пугачева "убрала всех".
Муромов вышел на большую сцену в 1985 году, когда ему было уже 35 лет. Два года спустя он выпустил песню "Яблоки на снегу", которая стала одним из хитов конца десятилетия.
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