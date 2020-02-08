Исполнитель песни "Яблоки на снегу" обвинил Пугачеву в срыве карьеры

По его словам, в прошлом артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы Муромова не показывали по телевизору.

"Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору, — говорит Муромов. — У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды", — заявил он, добавив, что Пугачева "убрала всех".