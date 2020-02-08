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2020-02-08T09:08+0300
https://ria.ru/20200208/1564424828.html
Исполнитель песни "Яблоки на снегу" обвинил Пугачеву в срыве карьеры
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РИА Новости

Исполнитель песни "Яблоки на снегу" обвинил Пугачеву в срыве карьеры

00:51 08.02.2020 (обновлено: 09:08 08.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Певец Михаил Муромов в интервью "Собеседник.ru” обвинил Аллу Пугачеву в загубленной карьере.
По его словам, в прошлом артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы Муромова не показывали по телевизору.
"Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору, — говорит Муромов. — У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды", — заявил он, добавив, что Пугачева "убрала всех".
Муромов вышел на большую сцену в 1985 году, когда ему было уже 35 лет. Два года спустя он выпустил песню "Яблоки на снегу", которая стала одним из хитов конца десятилетия.
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Обсудить 22
КультураМихаил МуромовМузыкаАлла ПугачеваРоссияСССР
Популярные комментарии
Эта дамочка много дел наделала. То ли еще будет! - говорила она и содержала слово)))
8 февраля, 00:56
DIDenis Inkognito
7792019
Про Аллу Борисовну разные слухи ходят. Но нужно ли разрушать их замок? Наверное нет. Строим новое государство. Кто старое помянет, сам должен быть безупречен
8 февраля, 01:00
Ярослав Погодин
18520162
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