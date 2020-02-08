Россияне не пострадали в массовой драке на юге Казахстана

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российских граждан нет среди погибших и пострадавших в массовой драке на юге Казахстана, сообщили в посольстве России.
В пятницу в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями, в результате которой восемь человек погибли и десятки пострадали.
"По имеющимся у Генерального консульства России в Алма-Ате сведениям, российских граждан среди пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Казахстане.